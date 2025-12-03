Titan Quest 2 получила крупное обновление: реликвии, амулеты, мастерство кузницы и многопользовательский режим

Titan Quest 2 сегодня получила масштабное обновление раннего доступа с реликвиями, амулетами, новым мастерством кузницы, поддержкой многопользовательского режима и и многим другим. Разработчики также добавили немецкую локализацию и работают над следующими версиями — французской и китайской.

Обновление добавляет около 40 реликвий и амулетов, открывая новую систему улучшения предметов, которая будет разработана в последующих патчах. До сих пор, несмотря на то, что оружие выглядело впечатляюще и сеяло хаос, его нельзя было улучшать дальше. Новое обновление меняет это, и теперь реликвии и амулеты можно вставлять в оружие, доспехи, кольца и талисманы, чтобы усилить их силу. Амулеты будут выпадать довольно часто и соответствовать тематике врагов: со скелетов будут выпадать кости, а с кабанов — шкуры. Каждый фрагмент даёт бонус, а три фрагмента создадут улучшенную версию.

Реликвии будут работать аналогично. Они встречаются гораздо реже, но гораздо мощнее. Например, три фрагмента Громовой эссенции Зевса увеличат скорость атаки и произнесения заклинаний, увеличат урон от молнии и смогут мгновенно убивать обычных врагов.

Новый навык «Мастерство кузницы» позволяет игрокам развивать своё инженерное превосходство. Игроки смогут улучшать оружие и броню в бою, строить игру на основе отражения урона, устанавливать механические устройства, такие как ловушки-лезвия и турели, а также комбинировать «Кузницу» с другими видами мастерства для создания мощных синергетических эффектов: штормовых ловушек, земляных конструкций, атакующих гибридов и многого другого.

Многопользовательский режим теперь полностью функционирует в основном клиенте раннего доступа, позволяя игрокам объединить усилия для завоевания Греции. Как было объявлено ранее, в игре уже доступна немецкая версия, а французская и китайская локализации также находятся в разработке.