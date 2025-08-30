Titan Quest 2 получила новый патч с ослаблением навыков, усилением уникальных предметов и многим другим

1 августа ролевая экшен-игра Titan Quest 2 неожиданно вышла в ранний доступ Steam. Немецкие разработчики из Grimlore Games исправили наиболее серьёзные проблемы, выпустив хотфиксы, устранив сбои и ошибки. С первым небольшим обновлением, выпущенным в пятницу, основное внимание теперь уделяется балансировке.

В новом обновлении разработчики, помимо прочего, работают над сборками, которые делают Titan Quest 2 непреднамеренно упрощённой. Однако команда хочет быть осторожна и не ослаблять её слишком сильно, поскольку способности всё ещё должны быть интересными. Балансировка сосредоточена на способности «Ледяной осколок», модификаторе Хаоса, «Перегрузке», ошибке с кровотечением и небольшими изменениями в сборках, требующих одноразового использования.

Кроме того, были добавлены дополнительные уровни к модификаторам, масштабируемым в зависимости от уровня предмета. Также были внесены изменения в уникальное оружие, которое теперь должно наносить больше урона, чем магическое или редкое оружие. В Titan Quest 2 также добавлена ​​новая предустановка управления геймпадом. Эта предустановка включает клавишу-модификатор, позволяющую назначать кнопкам двойные функции.

Были внесены дальнейшие изменения в боевую систему, мастерство и битвы с боссами. Кроме того, были изменены некоторые предметы и уникальные предметы. Также были улучшены пользовательский интерфейс, производительность и баланс навыков и некоторых предметов.

Полный список изменений доступен по ссылке.