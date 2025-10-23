Titan Quest 2 получит продвинутый редактор персонажа с сотнями настроек внешности

Студия Grimlore Games готовит масштабное ноябрьское обновление для Titan Quest 2, находящейся в раннем доступе. Главной новинкой станет расширенный редактор персонажа, позволяющий детально настроить внешность героя ещё до начала приключения.

Игроки смогут выбрать пол, тип телосложения, цвет кожи, прическу, черты лица и множество других параметров, создавая действительно уникальных персонажей. Всего система кастомизации включает более 50 базовых настроек, а для одной только головы предусмотрено почти 100 отдельных опций. Разработчики отмечают, что теперь можно будет не только создать героя, похожего на себя, но и воплотить оригинальные образы или даже воссоздать персонажей из других игровых миров.

Интерфейс редактора, как видно на представленных скриншотах, будет напоминать систему из Baldur’s Gate 3, где выбор внешности реализован через набор готовых вариантов, без привычных ползунков. Такой подход, по словам авторов, делает процесс кастомизации интуитивным и быстрым, не жертвуя глубиной настройки.

Titan Quest 2 вышла в раннем доступе 1 августа и уже получила положительные отзывы игроков. В сентябре разработчики добавили новую сюжетную главу, а ноябрьское обновление станет ещё одним шагом к полноценному релизу. Grimlore Games обещает продолжать развивать проект, добавляя новые локации, задания и функции, чтобы вернуть серии статус одной из лучших в жанре ролевых экшенов.