Titan Quest 2 принимает новое направление - игроки отправятся на север и столкнутся с мифической угрозой

Titan Quest 2 дебютировала в начале августа. Однако это был ранний доступ, а это значит, что игра получит значительное количество нового контента до официального релиза. Ожидается, что первая партия нового контента появится в ближайшее время.

Разработчики объявили о выходе первого обновления контента для Titan Quest 2. Скоро ожидается появление совершенно нового региона — Северные пляжи, а также второй главы эпической основной сюжетной линии.

Источник угрозы Ихтиан наконец-то станет ясен. Игрокам предстоит отправиться в крепость Ихтии, сразиться с их безжалостным королём и узнать причину нападения рыболюдей.



Если вы достаточно смелы, чтобы встретиться с рыболюдьми, настоящее морское чудовище может оказаться настоящим испытанием. Ходят слухи, что была замечена не кто иной, как сама Сцилла, бич моряков, и только легендарный герой может остановить её раз и навсегда. Вы ли этот герой?

Хотя дата релиза пока не объявлена, разработчики опубликовали новый дневник разработчиков, в котором не только раскрыли подробности, но и поделились первыми изображениями, демонстрирующими не только новый регион, но и захватывающего босса: Сциллу, проклятие моряков, грозное морское чудовище, поглотившее шестерых членов команды Одиссея и угрожавшее Мессинскому проливу в Эпоху героев.