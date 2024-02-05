Titan Quest 2 создается в "ручном" режиме без нейросетей и процедурной генерации

В разработке новых игр все чаще находят применение современные технологии, в частности нейросети, которые призваны облегчить производство. Для команды разработчиков они могут существенно упростить весь процесс создания игры, однако для многих простых игроков подобные манипуляции являются крайне негативным проявлением неуважения. Разработчики из студии Grimlore Games поспешили заверить пользователей, что с продолжением культовой Titan Quest такого не случится. Сиквел ролевого экшена создается полностью вручную, командой специалистов и опытных технических инженеров.
Как отмечают представители Grimlore Games, в производстве Titan Quest 2 используется "ручной" режим. Каждый элемент игры, предмет и локация были нарисованы художниками, спроектированы дизайнерами и согласованы с общей глобальной задумкой геймдиректора.
По словам разработчиков, во время создания сиквела Titan Quest студия не собирается прибегать к использованию искусственного интеллекта или различных моделей нейросетей даже для базовых вещей. У команды есть четкое видение финального результата и план производства, поэтому им необходимо вручную создавать каждый элемент. Кроме того, команда решила отказаться от процедурной генерации локаций, отдав предпочтение детализации мира Titan Quest 2.
Titan Quest 2 создается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Это хорошо, но тут главное результат.