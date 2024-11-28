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Titan Quest 2 Зима 2025
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.5 289 оценок

Titan Quest 2 выйдет в раннем доступе без поддержки русского языка

Lunersun
Новости

Со страницы игры Titan Quest 2 в Steam внезапно исчезли упоминания кооператива и поддержки разных языков, что заметно встревожило игроков. Однако разработчики из Grimlore Games быстро объяснили ситуацию — просто решили не путать игроков и оставить на странице только те функции, которые точно будут доступны на старте.

А если конкретнее, то в раннем доступе игра выйдет только с английской озвучкой и текстом. Русский, немецкий, французский и другие языки подтянутся позже — или в обновлениях, или уже к полноценному релизу. То же самое и с сетевой игрой — поиграть в кооператив в этом древнегреческом дьяблоиде получится не сразу. В ближайшее время разработчики обещают показать дорожную карту раннего доступа — там и узнаем, когда ждать все эти улучшения.

Ранний доступ начнётся зимой. Ну а разрабатывается Titan Quest 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

-16
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Для раннего доступа, то есть, игры, разработка которой ещё активно идёт, это нормально.

9
Чизбургер

В игры надо играть минимум через год после релиза. Ранний доступ для мазохистов.

4
AT_Sagor

Ну значит пока не добавят, брать не будем.

3
Лобо

Блин похоже теперь после успеха BG3 все будут в начале делать ранний доступ

2
shurasick876

Его и так все делают. Просто называют это релизом)

12
Janekste

А до BG3 типа все не делали ранние доступы? Делали ещё как... BG3 просто оказалась успешнее других, но по факту BG3 тоже сделали ранний доступ, потому что так делают все... ну или почти все.

0
shurasick876 Janekste

Конкретно с BG3 было так по 1 простой причине. У них Ориджинал Сины так выходили)

0
РG34Rule

Посмотрим, что будет на релизе.

Пока кроме английского вообще нет никакого языка.

0
Nell_0071

Вчера видел пост тут, будет там и будет она полностью!

0