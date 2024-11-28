Titan Quest 2 выйдет в раннем доступе без поддержки русского языка

Со страницы игры Titan Quest 2 в Steam внезапно исчезли упоминания кооператива и поддержки разных языков, что заметно встревожило игроков. Однако разработчики из Grimlore Games быстро объяснили ситуацию — просто решили не путать игроков и оставить на странице только те функции, которые точно будут доступны на старте.
А если конкретнее, то в раннем доступе игра выйдет только с английской озвучкой и текстом. Русский, немецкий, французский и другие языки подтянутся позже — или в обновлениях, или уже к полноценному релизу. То же самое и с сетевой игрой — поиграть в кооператив в этом древнегреческом дьяблоиде получится не сразу. В ближайшее время разработчики обещают показать дорожную карту раннего доступа — там и узнаем, когда ждать все эти улучшения.
Ранний доступ начнётся зимой. Ну а разрабатывается Titan Quest 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Для раннего доступа, то есть, игры, разработка которой ещё активно идёт, это нормально.
В игры надо играть минимум через год после релиза. Ранний доступ для мазохистов.
Ну значит пока не добавят, брать не будем.
Блин похоже теперь после успеха BG3 все будут в начале делать ранний доступ
Его и так все делают. Просто называют это релизом)
А до BG3 типа все не делали ранние доступы? Делали ещё как... BG3 просто оказалась успешнее других, но по факту BG3 тоже сделали ранний доступ, потому что так делают все... ну или почти все.
Конкретно с BG3 было так по 1 простой причине. У них Ориджинал Сины так выходили)
Посмотрим, что будет на релизе.
Пока кроме английского вообще нет никакого языка.
Вчера видел пост тут, будет там и будет она полностью!