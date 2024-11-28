Titan Quest 2 выйдет в раннем доступе без поддержки русского языка

Со страницы игры Titan Quest 2 в Steam внезапно исчезли упоминания кооператива и поддержки разных языков, что заметно встревожило игроков. Однако разработчики из Grimlore Games быстро объяснили ситуацию — просто решили не путать игроков и оставить на странице только те функции, которые точно будут доступны на старте.

А если конкретнее, то в раннем доступе игра выйдет только с английской озвучкой и текстом. Русский, немецкий, французский и другие языки подтянутся позже — или в обновлениях, или уже к полноценному релизу. То же самое и с сетевой игрой — поиграть в кооператив в этом древнегреческом дьяблоиде получится не сразу. В ближайшее время разработчики обещают показать дорожную карту раннего доступа — там и узнаем, когда ждать все эти улучшения.

Ранний доступ начнётся зимой. Ну а разрабатывается Titan Quest 2 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.