Titan Quest II продалась тиражом более 500 тысяч копий - полноценный релиз состоится в январе

Продажи Titan Quest II превысили 500 тысяч копий с момента выхода в ранний доступ в августе 2025 года. Об этом сообщила Embracer Group в финансовом отчёте за второй квартал 2026 финансового года. Издатель также отметил устойчивый интерес к игре перед полноценным запуском.

На сегодняшний день Titan Quest II собрала более 18 тысяч отзывов в Steam, а пользовательский рейтинг остаётся на уровне «Очень положительные». Кроме того, количество добавлений в списки желаемого на всех платформах превысило миллион. За последний месяц этот показатель продолжил расти, причём основную часть новых добавлений обеспечила консольная аудитория.

Полноценный релиз на PC запланирован на 19 января 2027 года. После этого разработчики намерены выпустить консольные версии, однако конкретные даты их выхода Embracer пока не называет.

В компании рассчитывают, что продолжение культовой ролевой серии сможет привлечь не только поклонников оригинальной Titan Quest, но и новую аудиторию. Судя по показателям раннего доступа, у проекта уже сформировалась достаточно большая база заинтересованных игроков.