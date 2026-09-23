Titan Quest II выйдет из раннего доступа 19 января 2027 года - экшен-RPG отправится на PS5, Xbox Series и ПК

THQ Nordic и Grimlore Games объявили дату полноценного релиза Titan Quest II. Экшен-RPG выйдет из раннего доступа 19 января 2027 года и станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store. Версия для консолей будет стоить $59,99 / €59,99, а на ПК игра обойдётся в $49,99 / €49,99.

В раннем доступе на ПК Titan Quest II появилась 1 августа 2025 года. После выхода версии 1.0 разработчики продолжат историю в мире, вдохновлённом древнегреческой мифологией. Главной угрозой станет Немезида — богиня возмездия, которая вышла из-под контроля, осквернила Нити Судьбы и обрекла своих противников на вечное наказание. Герою предстоит объединиться с богами, противостоять её силам и попытаться изменить саму судьбу.

Путешествие проведёт игроков через пляжи, греческие храмы, древние руины и владения Мойр. В мире встретятся знакомые по мифологии и первой части серии существа — кентавры, грифоны, гиппокампы, циклопы и ихтианы. Исследование станет важной частью кампании: разработчики обещают многочисленные секреты, скрытые артефакты и дополнительные истории, которые можно обнаружить во время путешествия.

Основой развития персонажа станет система двух мастерств. Игрок сможет объединить два направления и создать собственный гибридный класс, дополняя его навыками, модификаторами, атрибутами и подходящим снаряжением. При этом разработчики обещают, что каждый предмет будет иметь практическое применение, а разные комбинации экипировки позволят собирать персонажей под различные стили игры.

Боевая система сохранит характерный для экшен-RPG темп: противники объединяются во фракции и используют способности совместно, заставляя игрока активно уклоняться, выбирать подходящие навыки и искать возможности для контратак. Дополнительные ритуалы позволят регулировать уровень сложности, а глубокая система развития должна стимулировать повторные прохождения.

Отдельное внимание Grimlore Games уделила миру игры. Помимо разнообразных локаций и многоуровневой топографии, игроки смогут путешествовать верхом на божественном существе Ареоне и использовать силы богов для доступа к секретным местам. Музыку создатели описывают как сочетание традиционных греческих мотивов и современных оркестровых элементов.

Таким образом, после полутора лет в раннем доступе Titan Quest II готовится перейти к полноценному релизу, сохранив упор на мифологический мир, исследование и глубокую настройку персонажа.