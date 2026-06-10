В 4-й главе Titan Quest 2 игроки попадут в Дикие земли и сразятся с Немезидой

THQ Nordic выпустила тизер-трейлер к предстоящей 4-й главе, «Дикие земли», для Titan Quest 2. В нем сообщается, что игра скоро получит новый контент, самую масштабную главу на сегодняшний день.

Новое видео демонстрирует разнообразные локации, такие как лагеря кентавров, ядовитые болота, зловещие стражи и древние пустыни, а также возвышающийся перед главным героем Храм Немезиды.

Там судьба игроков будет разворачиваться на нескольких фронтах: предстоит довести конфликт с кентаврами до решающего конца, сразившись с Королём Кентавром, и подготовиться к неизбежной схватке с самой Немезидой. Богиня долгое время скрывалась в тени, тщательно планируя свой следующий шаг — и теперь путь героя ведёт в самое сердце одного из её огромных храмов.