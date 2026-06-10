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Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.5 819 оценок

В 4-й главе Titan Quest 2 игроки попадут в Дикие земли и сразятся с Немезидой

monk70 monk70

THQ Nordic выпустила тизер-трейлер к предстоящей 4-й главе, «Дикие земли», для Titan Quest 2. В нем сообщается, что игра скоро получит новый контент, самую масштабную главу на сегодняшний день.

Новое видео демонстрирует разнообразные локации, такие как лагеря кентавров, ядовитые болота, зловещие стражи и древние пустыни, а также возвышающийся перед главным героем Храм Немезиды.

Там судьба игроков будет разворачиваться на нескольких фронтах: предстоит довести конфликт с кентаврами до решающего конца, сразившись с Королём Кентавром, и подготовиться к неизбежной схватке с самой Немезидой. Богиня долгое время скрывалась в тени, тщательно планируя свой следующий шаг — и теперь путь героя ведёт в самое сердце одного из её огромных храмов.

ПК Трейлеры Обновления
35
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Rio17

Выпустить готовую игру 🚫 сделать раний доступ и раскрыть всю игру сразу ✅

8
ZackSnyder

быстрее бы релиз. всегда любил тк больше д2. и тк2 нравится больше д4

5
POBEDINSKIY_MUSIC

эндгейма нет, игра обрывок, смысла нет покупать и играть

4
Jarvis666

Вроде как норм игра, но бросил ее из-за того что, после Диабло, она прям очень непростительно медленная. Есть билд "Циклон"?))

Лицо со шрамом

Получается это последнее обновление перед выходом из раннего доступа? Всего 4 главы .