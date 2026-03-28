В апреле в Titan Quest 2 вернут призывы существ, переработают эпические предметы и многое другое

Стало известно, чего игроки Titan Quest 2 могут ожидать в апреле: возвращение призывов существ, новый тип предметов, переработка эпических предметов и многое другое.

Призывы возвращаются — функция из оригинальной игры, которой до этого момента не хватало. Каждая специализация получит один новый навык призыва, а команда также добавит несколько связанных пассивных навыков. Что касается возвращения призывов, разработчики стремятся поддержать активный и пассивный стили игры. Те, кто хочет, чтобы их призывы играли ведущую роль и поддерживали их своими навыками, смогут выбрать такой вариант, в то время как другие, предпочитающие активную игру с призывами или смешанный вариант, найдут в игре такую ​​возможность.

Большинство призываемых существ (и аур) будут «поддерживающимися навыками», поэтому им не обязательно постоянно находиться на панели навыков и занимать место. Если ваше существо будет уничтожено, его восстановление произойдёт автоматически. Эти поддерживающие навыки будут накапливать энергию. Настройте свой билд так, чтобы использовать эту накопленную энергию, или вложите больше ресурсов для более сложной игры, дополнительных способностей и даже создания билда с несколькими призываемыми существами.

В билде «Мастерство бури» появятся энергетические огоньки, способные поражать врагов молниями.

В билде «Мастерство земли» появится «Обитатель ядра» — маленький, но живучий каменный голем, который может выпустить на волю и сокрушить ваших врагов, создавать трещины на вашем месте и даже делать больше с помощью концентрации.

В билде «Мастерство разбойника» появится «Теневой клон». Он не является поддерживающим навыком, и вы должны призвать его напрямую. Поэтому, если он сломается, вам нужно будет активно его вернуть. Это временная копия вас, которая использует то же оружие, что и вы. Этот клон также может телепортироваться к врагам, если вы вооружены чем-либо.

Мастерство Кузни получит Автоматона, механического гуманоида с возможностью выбора дополнительных предметов: холод, огонь, молния или щит. Каждый из них имеет свои эффекты.

Мастерство Военного дела получит Боевое Знамя. Оно просто стоит на месте, лечит и усиливает ваших союзников, а также ослабляет врагов, попадающих в его ауру.

Появится новый тип предметов: Талисманы. Это предметы для левой руки, которые увеличивают запас энергии. Маги могут использовать их вместо щитов, и не-маги также могут их использовать.

Эпические предметы также будут переработаны на основе отзывов и общих улучшений. Это эпические предметы, они должны быть самыми захватывающими вещами, которые можно найти, и соответствовать этой репутации, и, как говорит Гримлор, они не всегда соответствовали ей, поэтому на этот раз они стремятся сделать лучше.