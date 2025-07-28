В новом ролике Titan Quest 2 показали элементалиста. Дату выхода назовут на презентации 1 августа

Одним из самых многообещающих нововведений Titan Quest 2, несомненно, является система мастерства. Благодаря этой системе игроки смогут формировать героя в соответствии с их предпочтениями. На этот раз Grimlore Games решила показать видео билда, основанного на магии, которая использует высокорискованные и высокоэффективные комбо, основанные на классе «Элементалист», сочетающем в себе Мастерство Земли и Мастерство Шторма.
Эта сборка, получившая название «Сокрушительный Элементалист Землетрясения», основана на заклинании «Землетрясение», наносящем урон по области, которое наносит увеличенный урон в зависимости от времени зарядки. Она позволяет игроку обеспечить себе выживание, одновременно выпустив полностью заряженное «Землетрясение» в противников, уничтожая их или даже рискуя собственной смертью.
Чтобы полностью зарядить «Землетрясение», создающее землетрясение в центре игрока, необходимо сначала прыгнуть в гущу скопления противников и продержаться несколько секунд. Чтобы это провернуть, используйте телепортационный навык «Скачок» (с модификаторами, дающими урон по области и ослабляющими эффект при приземлении), заморозьте окружающих врагов навыком «Ледяная звезда» в центре группы врагов и обеспечьте время заряда для «Землетрясения». Кроме того, используйте «Сокрушение», которое наносит урон, и уничтожьте врагов «Землетрясением» с максимальным уроном и максимальным зарядом.
Кроме того, чтобы уничтожить всех выживших врагов, он использует «Расщелину» (навык атаки землей, создающий линейные трещины в земле) с увеличенным модификатором дальности атаки, а также приобретает ледяной навык дальнего боя Шторм «Ледяные осколки» в качестве резервного метода атаки и для накопления зарядов «Сокрушения», повышая свою универсальность.
Что касается пассивного умения, то, поскольку основная комбинация, расходующая много энергии для полностью заряженного «Землетрясения», была улучшена, регенерация и максимальный запас энергии были увеличены. Кроме того, был усилен магический урон, увеличена скорость произнесения заклинаний и улучшена основная способность «Барьер», что повышает как силу атаки, так и выживаемость.
На данный момент нет подробной информации о выходе Titan Quest 2 в раннем доступе, но Grimlore Games намекнула, что новая информация о релизе появится 1 августа во время презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025.
Вы один из сотен тысяч фанатов, которые ежедневно молятся богам Олимпа с одним-единственным вопросом: «Когда! Когда же наконец выйдет Titan Quest II?» Мы не можем ответить вам сегодня, но на выставке THQ Nordic Digital Showcase 2025 ответы придут к тем, кто ищет!
Titan Quest ц сначала выйдет в раннем доступе на ПК, но в будущем также появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Я бл@ь один вижу фризы при касте способностей?
ue 5 передает привет
Это конечно хорошо но когда наконец будет.))
С одной стороны, боевка выглядит оч слабо на фоне пое, диаблы или эпоча, но с другой стороны, она такой же была и в первой части. Думаю тут многие, как и я, помнят и любят первую часть, поэтому ждем.
в том то и дело что на видео тупо клон диабло 4 галимой, ничего от титан квеста там нет, пусть сами играют
После эпохи Дьяблы - лучше Титан Квеста игры не было. Надеюсь что вторую часть, не сольют на полпути.
После какой эпохи диабло? недавно вышла четвёртая часть, и близы на ней явно не собираются останавливаться, так что о какой эпохе идёт речь.
М.б. после прорывной в жанре экшн рпг diablo 2? Так после неё вышла от создателей титан квеста божественная grim dawn (для которой вроде бы начали делать сиквел, но решили выпустить ещё одно длцXDDD), тот же торчлайт от создателей диаблы, прости хоспаде пое, эпоч и менее успешные проекты. Да их не сотни, но все достойные продолжатели жанра...
Очевидно, что речь о d2 и ее успешных модах, а не голимых продолжениях
Почему декали от взрывов так быстро исчезают? В Алиен Шутер не играли что ли? Или надо срочно память освобождать для консолек?
Постоянно показывают круговые абилки с разной анимацией, как-то разницы не видно
пехоту он хорошо разбрасывает,а вот как дела с боссами будут интересно
Наконец то 👍
А что с готикой то? Ведь издатель у Готики тот же, что и у Titan Quest, и раз у этого издателя выставка первого августа, то там должна появиться Готика. И если она там появится, то разработчики уже должны назвать дату релиза. Короче, я думаю, уже в августе мы узнаем, когда выйдет Готика, а то всё скриншоты, скриншоты и геймплея чистокровного нет, если не брать в расчёт демо. Да и разработчики вроде говорили, что в 2025 году игра может выйти. Вот в августе и узнаем.
Пусть обе выходят. И ни одна не получит премий в конце года...