В новом ролике Titan Quest 2 показали элементалиста. Дату выхода назовут на презентации 1 августа

Одним из самых многообещающих нововведений Titan Quest 2, несомненно, является система мастерства. Благодаря этой системе игроки смогут формировать героя в соответствии с их предпочтениями. На этот раз Grimlore Games решила показать видео билда, основанного на магии, которая использует высокорискованные и высокоэффективные комбо, основанные на классе «Элементалист», сочетающем в себе Мастерство Земли и Мастерство Шторма.

Эта сборка, получившая название «Сокрушительный Элементалист Землетрясения», основана на заклинании «Землетрясение», наносящем урон по области, которое наносит увеличенный урон в зависимости от времени зарядки. Она позволяет игроку обеспечить себе выживание, одновременно выпустив полностью заряженное «Землетрясение» в противников, уничтожая их или даже рискуя собственной смертью.

Чтобы полностью зарядить «Землетрясение», создающее землетрясение в центре игрока, необходимо сначала прыгнуть в гущу скопления противников и продержаться несколько секунд. Чтобы это провернуть, используйте телепортационный навык «Скачок» (с модификаторами, дающими урон по области и ослабляющими эффект при приземлении), заморозьте окружающих врагов навыком «Ледяная звезда» в центре группы врагов и обеспечьте время заряда для «Землетрясения». Кроме того, используйте «Сокрушение», которое наносит урон, и уничтожьте врагов «Землетрясением» с максимальным уроном и максимальным зарядом.

Кроме того, чтобы уничтожить всех выживших врагов, он использует «Расщелину» (навык атаки землей, создающий линейные трещины в земле) с увеличенным модификатором дальности атаки, а также приобретает ледяной навык дальнего боя Шторм «Ледяные осколки» в качестве резервного метода атаки и для накопления зарядов «Сокрушения», повышая свою универсальность.

Что касается пассивного умения, то, поскольку основная комбинация, расходующая много энергии для полностью заряженного «Землетрясения», была улучшена, регенерация и максимальный запас энергии были увеличены. Кроме того, был усилен магический урон, увеличена скорость произнесения заклинаний и улучшена основная способность «Барьер», что повышает как силу атаки, так и выживаемость.

На данный момент нет подробной информации о выходе Titan Quest 2 в раннем доступе, но Grimlore Games намекнула, что новая информация о релизе появится 1 августа во время презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025.

Вы один из сотен тысяч фанатов, которые ежедневно молятся богам Олимпа с одним-единственным вопросом: «Когда! Когда же наконец выйдет Titan Quest II?» Мы не можем ответить вам сегодня, но на выставке THQ Nordic Digital Showcase 2025 ответы придут к тем, кто ищет!

Titan Quest ц сначала выйдет в раннем доступе на ПК, но в будущем также появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.