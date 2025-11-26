В следующем обновлении Titan Quest 2 появятся реликвии и амулеты

Следующее обновление раннего доступа Titan Quest 2 представит реликвии и амулеты. Их можно будет вставить в оружие, доспехи, кольца и амулеты, в зависимости от того, что вы найдёте. Амулеты встречаются довольно часто и добываются с врагов вполне логичным образом: скелеты оставляют кости, кабаны — шкуры. Вы будете собирать фрагменты, и каждый из них уже даёт вам бонус. Объедините три фрагмента одного типа, и вы получите дополнительный бонус. Например, один Ихтианский плавник увеличивает ваш урон от холода; объединив три, вы также увеличите длительность действия недуга.

Реликвии работают по тому же принципу, но встречаются гораздо реже и значительно мощнее. Например, три фрагмента Эссенции Громовой Удар Зевса не только увеличат вашу скорость атаки и сотворения заклинаний, но и увеличат урон от молнии, но и добавят шанс мгновенно убить существ, не являющихся боссами.

В предстоящем обновлении будет представлено около 40 различных Амулетов и Реликвий, но это только основа — со временем в игру будут добавлены ещё больше Амулетов и Реликвий, которые станут ещё лучше.