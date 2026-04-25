Вышел хотфикс для Titan Quest 2: баланс призыва серьёзно пересмотрен

Разработчики Titan Quest II выпустили хотфикс для Titan Quest 2, сосредоточенный на переработке системы призываемых существ. Обновление направлено на устранение перекосов в балансе и расширение вариативности билдов.

Одним из главных изменений стал ощутимый нерф Core Dweller — ранее он считался слишком сильным. Разработчики снизили его броню и уменьшили эффективность связок с Fissure, которые позволяли наносить чрезмерный урон. Также были ослаблены усиленные баффы и общий скейлинг урона миньонов.

Параллельно студия усилила ряд слабых призывов. Wisps получили заметный апгрейд, Automaton увеличили урон и угол атаки, а Shadow Clone стал быстрее и опаснее. Дополнительно выросла выживаемость существ за счёт изменений в механиках здоровья.

В игру добавили и новые модификаторы. Frenzied повышает урон и скорость ценой снижения здоровья, тогда как Autonomous Strength усиливает урон, но отключает Empower и увеличивает резерв энергии, предлагая альтернативные стили игры.

Помимо этого, разработчики переработали ряд механик: увеличили длительность Strong Awakening и скорректировали формулы бонусов скорости и урона.

В результате обновление делает билды с призывами более сбалансированными, убирая чрезмерно сильные комбинации и одновременно усиливая менее популярные варианты.