За выходные было продано 300 тысяч копий Titan Quest 2 и это только начало

Долгожданное продолжение культовой экшен-RPG, Titan Quest 2, ворвалось в ранний доступ, продемонстрировав оглушительный успех. Как сообщил сегодня издатель THQ Nordic и студия-разработчик Grimlore Games, всего за первые 72 часа с момента запуска было продано свыше 300 000 копий игры.

Запуск оказался настолько мощным, что Titan Quest II достигла второго по величине пика одновременных игроков в истории THQ Nordic, уступив лишь Biomutant, вышедшей в период всемирных локдаунов. Проект уверенно держится в топе продаж Steam и Epic Games Store, получая хвалебные отзывы как от ветеранов жанра, так и от новичков.

Игроки и критики отмечают богатый на мифы мир, тактическую боевую систему и полное отсутствие микротранзакций. Издание PC Gamer назвало игру «спокойными греческими каникулами по сравнению со сложностью сервисных ARPG вроде Diablo 4 и Path of Exile 2», а The Sixth Axis — «возвращением легенды».

Сейчас рейтинг Titan Quest II в Steam, основанный на 5 951 обзоре, составляет 84% и имеет статус «Очень положительные». Среди главных недостатков игроки называют ожидаемо небольшое для раннего доступа количество контента, а также отсутствие русской локализации. К счастью, энтузиасты уже выпустили фанатский русификатор, который можно скачать по ссылке ниже:

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и пообещали, что это лишь начало большого пути — впереди игру ждет множество обновлений, нового контента и улучшений на основе отзывов игроков.