Бывший профессиональный игрок в Titanfall представил мультиплеерный шутер Colossal с мехами и динамичным паркуром

Бывший профессиональный игрок в Titanfall, известный под псевдонимом Zia, представил свой дебютный проект под названием Colossal. Этот многопользовательский шутер сочетает в себе элементы динамичного перемещения и сражения на гигантских пилотируемых роботах.

Разработчик Zia ранее выступал на соревновательной сценеTitanfall и был известен своими подробными руководствами по игре за титана класса Ронин. После завершения карьеры в проектах студии Respawn Entertainment игрок решил заняться созданием собственной игры, так как не находил подходящих альтернатив на рынке современных шутеров. На протяжении 6 лет Zia самостоятельно обучался программированию и трехмерному моделированию, создавая демонстрационные прототипы, такие как Hyper Velocity и Small Worlds.

Активная разработка Colossal началась в августе 2024 года. Игра представляет собой гибрид классического аренного шутера в стиле серии Halo и динамичного геймплея с вертикальным перемещением из дилогии Titanfall. В представленном демонстрационном ролике автор показал текущие технические наработки, касающиеся управления персонажем, физики передвижения и стрельбы.

Игровой процесс Colossal строится на сочетании высокой мобильности бойцов и использовании тяжелой техники. Персонажи смогут использовать специальные крюки-кошки, способные физически огибать препятствия и разматываться в обратном направлении, а также оружие с фиксированными шаблонами отдачи для более точной стрельбы. Главной особенностью шутера станут сражения с участием гигантских пилотируемых роботов, десантируемых на карту с парящих в небесах дирижаблей.

Сейчас игра находится на раннем этапе производства. Разработчик планирует выпускать регулярные видеодневники и привлекать сообщество к обсуждению механик для дальнейшей полировки проекта. Сроки выхода и целевые платформы пока не определены.