Подписчики EA Play/GP Ultimate могут получить Titanfall 2: Ultimate Edition бесплатно в Xbox Store

Titanfall 2, который, по мнению геймерского сообщества, является едва ли не лучшим шутером от первого лица, в течение 24 часов был доступен в Xbox Store совершенно бесплатно. Чтобы с головой окунуться в атмосферу одного из самых ярких шутеров 2016 года, нужна консоль Xbox и наличие активной подписки Game Pass Ultimate /EA Play.

В Titanfall 2 представлена новая одиночная кампания, в которой исследуется связь между Пилотом и Титаном. Кроме того, игра предлагает уникальный и напряженный многопользовательский режим - 6 новых Титанов, новые способности Пилота, улучшенную кастомизацию, новые карты и много других возможностей.

В состав Titanfall 2 Ultimate Edition входит не только весь контент, представленный в Digital Deluxe Edition, но и пакет Jump Start Pack, позволяющий мгновенно открыть все классы титанов и пилотов, а также получить средства, токены Double XP и пользовательский скин R-201 Carbine, позволяющий легко освоиться на Фронтире.

Как только вы получите игру, она останется в вашей библиотеке независимо от статуса вашей подписки.