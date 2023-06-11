Titanfall 3 находилась в производстве 10 месяцев, а затем разработчики изменили свои планы ©

Винс Зампелла - легендарный разработчик игр, который поднял франшизу Call of Duty на новую высоту после разработки мультиплеера для самых известных игр серии, COD4 и COD: MW2. Зампелла за несколько лет превратил Call of Duty из нишевой игры с именем в домашнего гиганта. Infinity Ward создала ни на что не похожую игру, и наконец-то появилась рыночная конкуренция Battlefield от EA.

Однако сказка оказалась недолгой: Activision уволила Зампеллу, и началась масштабная судебная тяжба. Зампелла создал компанию Respawn Entertainment и пообещал создать игру, не похожую ни на какую другую, что ему и удалось. Titanfall вышла как эксклюзив для Xbox One и PC с оговоркой: она была только многопользовательской. Titanfall была принята критиками и фанатами в 2014 году. При всем при этом фанаты хотели настоящую одиночную кампанию, и получили ее.

Через несколько лет вышла Titanfall 2 с настоящей одиночной кампанией и обновленным мультиплеером. Titanfall дал фанатам именно то, что они хотели, - уникальный опыт одиночной игры с мультиплеером, который развил то, что было дано нам ранее.

Все это подводит нас к Titanfall 3, которая так и не случилась по ряду причин и один из бывших разработчиков Мохаммад Алави рассказал немного о том, что происходило за кулисами.

Titanfall 3 находился в производстве 10 месяцев, имел небольшие улучшения по сравнению с Titanfall 2, но не был революционным.

Вышла PUBG и разработчики добавили режим Королевской Битвы.

Было решено изменить направление и превратить Titanfall в Free 2 Play Королевскую Битву.

Они даже ничего не говорили EA в течение 6 месяцев, пока им не было чем похвастаться.

EA только что купила их за Titanfall IP, ожидая игру за 60 долларов, которую они теперь превратили в бесплатную королевскую битву.

А дальше был Apec Legends, который стал настоящим хитом. На данный момент геймерам остается только мечтать о том, что мы получим нечто уникальное и особенное, как Titanfall 3. Несмотря на признание того, что Titanfall является основой ДНК Respawn, команда, похоже, не делает Titanfall 3 приоритетом.