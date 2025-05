Ролевое приключение Titans of the Past получило демо в Steam

Titans of the Past - это партийный Dungeon crawl в духе ролевых игр 1990-х годов с одним очень важным отличием. Это не пошаговая игра, время здесь идет, только когда ваши герои совершают какие-то действия, или двигаются. Да, это такой себе Superhot, но не action, а ролевая игра, с заклинаниями вместо огнестрельного оружия и подземельями вместо абстрактных футуристических уровней.

Как и положено в классической ролевой игре здесь есть множество классов персонажей, рас, более 200 заклинаний, сотни предметов, усилителей и тому подобное. В подземельях вас ждут более 50 монстров, скрытые кнопки и двери, ловушки, секреты и все остальное, что должно быть в подземельях. Этакая классическая Might and Magic, но с процедурной генерацией уровней, нотками Superhot и low-poly графикой на Unreal Engine 5. Выглядит интересно.

Авторы хотят выпустить полную версию Titans of the Past уже в сентябре 2025 года. Игра имеет английскую локализацию, поэтому ничто не мешает вам попробовать демо и добавить Titans of the Past в Список желаемого.