Paradox Arc издаст стратегию Tlatoani: Aztec Cities, погружающую игроков в мир ацтекской цивилизации

Создатели Tlatoani: Aztec Cities объявили о сотрудничестве с Paradox Arc, дочерней студией Paradox Interactive, специализирующейся на перспективных инди-проектах.

В этой стратегии вам предстоит возродить целую цивилизацию ацтеков. Разработчики сулят глубокое погружение в культуру древнего народа: от управления ресурсами и дипломатии до знакомства с богами, фестивалями и даже человеческими жертвоприношениями. Причём все это приправлено аутентичной музыкой, рисунками и лексикой старого науатля.

Кстати, пощупать игру можно уже сейчас — в Steam доступен бесплатный пролог. А с 14 по 21 октября, во время Steam Next Fest, разработчики обещают выкатить обновлённую демоверсию. Ну а полноценный релиз Tlatoani: Aztec Cities намечен на 31 октября.