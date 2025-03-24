Автор Katamari Damacy и to a T ушел из Bandai Namco, чтобы работать с разработчиками со всего мира

Кейта Такахаси, известный как автор Katamari Damacy (2004), рассказал, почему в 2006 году ушел из Bandai Namco. В интервью Game Spark он признался, что хотел работать с разработчиками из разных стран, а не ограничиваться сотрудничеством только с японскими коллегами.

«Я задался вопросом, почему создаю игры только с японцами. Если бы я работал с людьми со всего мира, то смог бы узнать их точки зрения», — объяснил он. Именно поэтому в 2010 году он основал Studio Uvula, где сейчас трудится над своим новым проектом — to a T.

Несмотря на международный состав команды, to a T черпает вдохновение из японской школьной культуры. Такахаси пришлось объяснять зарубежным разработчикам уникальные традиции, например, раздельную обувь для улицы и школы. «В американских школах такого нет», — отметил он.

To a T расскажет историю мальчика, который всегда стоит в Т-образной позе, из-за чего подвергается издевательствам. Однако он научится принимать свою уникальность, а финал игры раскроет тайну его положения. Релиз состоится 28 мая на Xbox Series X|S, PS5 и PC.