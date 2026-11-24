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The Blood of Dawnwalker впервые получила скидку 20% в Steam спустя менее трёх месяцев после выхода игры
Microsoft сократит число сторонних драйверов в Windows 11 ради стабильности и безопасности
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CDPR отчиталась за 3-й квартал 2026 года - ремастер The Witcher 3 и другие проекты принесли 51 млн долларов
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
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