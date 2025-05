To The Moon и два мини-эпизода получили небольшое техническое улучшение на ПК

Freebird Games обновила PC-версию культовой приключенческой игры To The Moon до переизданной консольной версии PlayStation и Xbox при поддержке издателя Serenity Forge. Главное нововведение — теперь игра и два мини-эпизода доступны в формате 16:9, что улучшает визуальное восприятие. И самое приятное — обновление для ПК полностью бесплатное, несмотря на возраст проекта.

Чтобы сделать предложение еще привлекательнее, на To The Moon в Steam действует скидка 70%. Теперь вы можете приобрести игру всего за 2,92 евро вместо 9,75 евро. Акция распространяется на всю серию: To The Moon, A Bird Story, Finding Paradise, Impostor Factory и Just a To the Moon Series Beach Episode вместе с дополнительными материалами — саундтреками, комиксами и многим другим.

Freebird Games напоминает, что старые версии игры сохраняются и доступны через опции запуска, так что поклонники оригинала могут не переживать. Также стоит обратить внимание на набор To The Moon и LISA — еще одно замечательное приключение, которое теперь можно приобрести вместе за небольшие деньги. Отличная возможность пополнить свою коллекцию шедевров!