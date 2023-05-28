To The Rescue! 04.11.2021
5.6 14 оценок

Симулятор управления приютом для собак To The Rescue добрался до Nintendo Switch

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monk70
Новости

Испанский издатель инди-игр Freedom Games и разработчик инди-игр Little Rock Games из Литл-Рока (город в штате Арканзас, США) объявили о выходе их симулятора управления приютом для собак «To The Rescue» на Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Возьмите на себя ответственность за местный приют для животных, чтобы помочь бездомным щенкам найти новые и любящие хозяева. В промежутках между массированием живота и игрой в апорт убедитесь, что внутренняя работа приюта работает правильно. Создайте теплую и гостеприимную атмосферу для будущих родителей домашних животных, чтобы они могли встретиться со своими будущими компаньонами.

Уход за очаровательными пушистыми попками — это не только развлечения и игры. Сбалансируйте график кормления, ухода и упражнений для всех собак. Лечите любые болезни, которые могут возникнуть, чтобы держать щенков в отличной форме для следующей игры в перетягивание каната.

Найдите идеальное соответствие между людьми и щенками, сопоставив четыре размера собак, семь типов пород и десятки индивидуальных черт характера для усыновителей и собак. Управляйте ресурсами приюта, улучшая помещения и пополняя инвентарь, и все это в рамках бюджета. Поддерживайте хорошую репутацию среди других жителей района.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mimpro

Миленько, но ей бы художника по опытнее

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