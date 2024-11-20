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Toads of the Bayou 19.11.2024
Инди, Пошаговая, Тактика, Карточная, Вид сверху
6.8 6 оценок

Погрузитесь в болото приключений! Состоялся релиз пошаговой стратегии Toads of the Bayou

butcher69
Новости

Toads of the Bayou — это новая пошаговая стратегия с элементами roguelike, которая уже доступна в Steam. Игра приглашает вас возглавить отряд боевых жаб, защищающих свое проклятое болото от сил зла во главе с бароном Самеди.

В основе геймплея — уникальное сочетание построения колод и тактических боев на сетке. Игроки создают мощные колоды из более чем 50 карт, чтобы управлять передвижением жаб и использовать боевые способности против волн приспешников и 10 могущественных боссов.

Каждая жаба в вашем отряде обладает уникальными способностями и характером. Помимо сражений, вам предстоит восстанавливать и улучшать таверну в заливе, чтобы открывать новые карты, ловушки и способности. Исследуйте три острова, открывайте улучшения и усиливайте своих жаб, чтобы повышать их шансы на выживание.

Toads of the Bayou доступна в Steam за 449 рублей. К сожалению, игра не поддерживает русский язык, но обещает стать увлекательным вызовом для любителей стратегий.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex40001

не в среду же(

2
MORDORR

мы сражались на болоте как один в морской пехоте

0
Чизбургер

Мультяшная графика - сразу в топку

-3