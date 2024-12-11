Фотографическое приключение TOEM получит сиквел: релиз запланирован на 2026 год

После успеха оригинальной TOEM в 2023 году, студия Something We Made анонсировала продолжение своей креативной инди-игры. TOEM 2 отправит игроков в новое увлекательное фотографическое путешествие, сохраняя узнаваемый монохроматический стиль.

В тизер-трейлере, который уже можно посмотреть, демонстрируется знакомая эстетика и атмосферность. Хотя подробностей пока немного, разработчики обещают, что поклонники оригинала получат все, за что полюбили первую часть, с рядом улучшений.

«Возвращение к чему-то столь дорогому нашим сердцам - это волнительно и пугающе», — поделился соучредитель студии Никлас Миккельсен. Он отметил, что команда разработчиков воссоединилась и пополнилась новыми талантами, которые помогут сделать TOEM 2 достойным продолжением.

Релиз игры намечен на 2026 год. TOEM 2 будет доступна на ПК, PlayStation, Xbox и, предположительно, консолях нового поколения от Nintendo.