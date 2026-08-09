Объявлена дата выхода головоломки TOEM 2

TOEM 2 выйдет на Nintendo Switch 1 и 2, ПК и PS5 29 сентября 2026 года.

Подробности о получившем признание продолжении головоломки с фотографией от Something We Made пока ограничены, но, похоже, игроков ждут ещё более необычные персонажи и расслабляющая музыка, поскольку главный герой-фотограф TOEM отправляется в совершенно новое приключение, где ему предстоит «раскрывать скрытые детали, помогать друзьям на своём пути и документировать маленькие чудеса мира».

Самое очевидное изменение на этот раз — это графика; стилизованное сочетание 2D-элементов и простых многоугольников в оригинале немного преобразилось, сохранив черно-белый стиль, но при этом получив гораздо более детализированное 3D-изображение.