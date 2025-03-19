Польские разработчики анонсировали Toilet Empire - симулятор, в котором нужно отмывать туалеты от кала

Польские студии Games Incubator и PlayWay анонсировали симулятор под названием Toilet Empire. Как нетрудно догадаться, нам предстоит заняться туалетным бизнесом — начать с одной-единственной кабинки и со временем построить целую сеть общественных уборных. Причём разработчики не забыли и про элитный сегмент — особо успешные игроки смогут открыть VIP-туалеты для тех, кто даже по нужде ходит с претензией на роскошь.
Но самое интересное тут, конечно, процесс уборки. Авторы игры решили не приукрашивать суровую реальность — придётся либо самому браться за ёршик, либо нанимать уборщиков. А если запустить туалеты, посетители разбегутся, и бизнес прогорит. Типа грязь и вонь — это не то, за что люди готовы платить.
Короче говоря, нам нужно будет не только строить туалеты, но и решать массу проблем: от банального потопа до саботажа конкурентов. Мало того, в нашу империю начнут захаживать всякие подозрительные личности, использующие кабинки не по назначению. А ещё придётся разбираться с канализационными авариями во время массовых мероприятий — то есть в самый неподходящий момент.
Выйти Toilet Empire должна на ПК до конца этого года.
Длс к сралкеру2
к ПГшным комментаторам, которые всё называют г_вном.
Наконец-то решили сделать игру по Зелёному слонику )
"чисти чисти с*ка чтобы чисто было, вот тебе бл*ть, на...*
специально зашел чтоб увидеть подобный пост :D
Ну покажи мне как я буду чистить-то, ёпт!
хм, символично :)
А игрок должен быть закалён и плечист?
Ждём когда РТХ-Нвидиа после симуляции лучей добавят симуляцию запаха дерьма... За 2000$... И элита будет орать: дерьмом комп не пахнет=ты нищеброд...
симулятор очкотера😀 // Илья Великодонов
А вилку дадут?
И вилку и батон сладкого хлеба с бутылкой три семёрки
// Andrey Nikiforov
Во точно, пусть займутся. А то с запада последние 11 лет плохой душок идет
Ну у разрабов видимо с головой не слишком нормально, но мне хотелось бы посмотреть на того кто это купит. Блин неужели кто-то мечтает в "это" поиграть.
Конечно, я знаю кто купит эту помойку для своей помойки. Куплинов. Игра чисто для него делается походу. Он любит жрать кал.
Игра, которую заслуживает индустрия.
Какой-то xcom в туалете
О, популярность го8начистов растет, наверное благодаря мем песенкам.
Интересно, за предзаказ дадут черпалу?! 🤔
Они там двинулись похоже... Ну и новости , которые прям топ
По уровню бреда симулятор камня все равно не обскакать.
Докатились.))))
Это недавно смотрел фильм "Кокаиновый медведь" там была банда её называли "Парашники" потому, что они грабили людей в туалете ))
Куплинов уже пошел скачивать))
Игры, которые мы заслужили.
Здесь должна быть политическая шутка.
Лучший работник месяца:
Это они так воспитывают среди своих чистильщиков английских туалетов, это там популярно.
😁😁 // Артём Савельев
Если нравится кал, то не проще ли устроиться настоящим уборщиком туалетов?