Польские разработчики анонсировали Toilet Empire - симулятор, в котором нужно отмывать туалеты от кала

Польские студии Games Incubator и PlayWay анонсировали симулятор под названием Toilet Empire. Как нетрудно догадаться, нам предстоит заняться туалетным бизнесом — начать с одной-единственной кабинки и со временем построить целую сеть общественных уборных. Причём разработчики не забыли и про элитный сегмент — особо успешные игроки смогут открыть VIP-туалеты для тех, кто даже по нужде ходит с претензией на роскошь.

Но самое интересное тут, конечно, процесс уборки. Авторы игры решили не приукрашивать суровую реальность — придётся либо самому браться за ёршик, либо нанимать уборщиков. А если запустить туалеты, посетители разбегутся, и бизнес прогорит. Типа грязь и вонь — это не то, за что люди готовы платить.

Короче говоря, нам нужно будет не только строить туалеты, но и решать массу проблем: от банального потопа до саботажа конкурентов. Мало того, в нашу империю начнут захаживать всякие подозрительные личности, использующие кабинки не по назначению. А ещё придётся разбираться с канализационными авариями во время массовых мероприятий — то есть в самый неподходящий момент.

Выйти Toilet Empire должна на ПК до конца этого года.