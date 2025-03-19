ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Toilet Empire 2025 г.
Стратегия, Симулятор, Инди, Экономика, От первого лица
4.8 4 оценки

Польские разработчики анонсировали Toilet Empire - симулятор, в котором нужно отмывать туалеты от кала

Lunersun Lunersun

Польские студии Games Incubator и PlayWay анонсировали симулятор под названием Toilet Empire. Как нетрудно догадаться, нам предстоит заняться туалетным бизнесом — начать с одной-единственной кабинки и со временем построить целую сеть общественных уборных. Причём разработчики не забыли и про элитный сегмент — особо успешные игроки смогут открыть VIP-туалеты для тех, кто даже по нужде ходит с претензией на роскошь.

Но самое интересное тут, конечно, процесс уборки. Авторы игры решили не приукрашивать суровую реальность — придётся либо самому браться за ёршик, либо нанимать уборщиков. А если запустить туалеты, посетители разбегутся, и бизнес прогорит. Типа грязь и вонь — это не то, за что люди готовы платить.

Короче говоря, нам нужно будет не только строить туалеты, но и решать массу проблем: от банального потопа до саботажа конкурентов. Мало того, в нашу империю начнут захаживать всякие подозрительные личности, использующие кабинки не по назначению. А ещё придётся разбираться с канализационными авариями во время массовых мероприятий — то есть в самый неподходящий момент.

Выйти Toilet Empire должна на ПК до конца этого года.

8
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Peace Dead

Длс к сралкеру2

21
MadPyramus

к ПГшным комментаторам, которые всё называют г_вном.

-15
Grimnebulin

Наконец-то решили сделать игру по Зелёному слонику )

9
ExtremeEdition

"чисти чисти с*ка чтобы чисто было, вот тебе бл*ть, на...*

2
ExtremeEdition

специально зашел чтоб увидеть подобный пост :D

2
Шрек и осел vs CD Project ExtremeEdition

Ну покажи мне как я буду чистить-то, ёпт!

0
Pycckuu_XAKEP

хм, символично :)

4
ZAUSA

А игрок должен быть закалён и плечист?

4
Евгений Луговой

Ждём когда РТХ-Нвидиа после симуляции лучей добавят симуляцию запаха дерьма... За 2000$... И элита будет орать: дерьмом комп не пахнет=ты нищеброд...

4
Пользователь ВКонтакте

симулятор очкотера😀 // Илья Великодонов

2
Kalmah13

А вилку дадут?

2
Евгений Кондратенко

И вилку и батон сладкого хлеба с бутылкой три семёрки

1
Пользователь ВКонтакте

// Andrey Nikiforov

2
Jayne Cobb
2
yariko ookami
Польские студии Games Incubator и PlayWay анонсировали симулятор под названием Toilet Empire

Во точно, пусть займутся. А то с запада последние 11 лет плохой душок идет

1
KnDiman

Ну у разрабов видимо с головой не слишком нормально, но мне хотелось бы посмотреть на того кто это купит. Блин неужели кто-то мечтает в "это" поиграть.

1
Raphtallia

Конечно, я знаю кто купит эту помойку для своей помойки. Куплинов. Игра чисто для него делается походу. Он любит жрать кал.

0
Олег Дудин

Игра, которую заслуживает индустрия.

1
vertehwost

Какой-то xcom в туалете

0
Raphtallia

О, популярность го8начистов растет, наверное благодаря мем песенкам.

Интересно, за предзаказ дадут черпалу?! 🤔

0
Sneaky Pete

Они там двинулись похоже... Ну и новости , которые прям топ

0
Pastofarian

По уровню бреда симулятор камня все равно не обскакать.

0
SOLUS5678

Докатились.))))

0
Pastoral

Это недавно смотрел фильм "Кокаиновый медведь" там была банда её называли "Парашники" потому, что они грабили людей в туалете ))

0
Real Slim Shady

Куплинов уже пошел скачивать))

0
ZER0 T0LERANCE

Игры, которые мы заслужили.

0
ZER0 T0LERANCE
0
ZER0 T0LERANCE

Здесь должна быть политическая шутка.

0
ZER0 T0LERANCE

Лучший работник месяца:

0
jobby

Это они так воспитывают среди своих чистильщиков английских туалетов, это там популярно.

0
Пользователь ВКонтакте

😁😁 // Артём Савельев

-1
Pastofarian

Если нравится кал, то не проще ли устроиться настоящим уборщиком туалетов?

-1