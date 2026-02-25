Наследник Dead Souls без участия Sega? Зомби-шутер Tokyo Outbreak: Zero уже на подходе

Поклонники Yakuza: Dead Souls, похоже, дождались неожиданной замены культовому спин-оффу. В Steam появилась страница ранее не анонсированного зомби-шутера Tokyo Outbreak: Zero, релиз которого на ПК запланирован уже в этом году.

Оригинальная Dead Souls от Ryu Ga Gotoku Studio вышла в 2011 году и не стала хитом на Западе, однако со временем обрела статус культовой среди фанатов серии. Несмотря на отсутствие ремастера для современных платформ, интерес к формуле «Yakuza против зомби» не угас — и теперь её может переосмыслить новый проект.

Разработкой Tokyo Outbreak: Zero занимается студия Big Game Stone. Это шутер от первого лица с элементами survival horror, где игрок берёт на себя роль бойца американского спецподразделения. Ему предстоит сражаться с заражёнными неизвестным вирусом жителями Токио, искать выживших и собирать улики, чтобы выйти на след создателя смертоносной бактерии.

Действие разворачивается на реальных улицах японской столицы, что усиливает ассоциации с серией Yakuza. Судя по опубликованным кадрам геймплея, многие уже называют проект неофициальным преемником Dead Souls.