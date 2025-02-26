Авторы Tokyo Xtreme Racer довольны показателями игры в раннем доступе

Студия Genki довольна запуском Tokyo Xtreme Racer в раннем доступе и рассчитывает на дальнейший рост продаж. В интервью Automaton Media маркетолог Такатоси Сато отметил, что старт был успешным, но у игры есть потенциал для еще больших достижений.

«Я не могу раскрывать конкретные цифры, но запуск был отличным», — заявил Сато. Несмотря на то, что TXR уже собрала около 15 000 одновременных игроков в Steam, студия видит возможности для дальнейшего роста.

Популярность серии Tokyo Xtreme Racer сыграла важную роль в привлечении аудитории, но разработчики делают ставку не только на ностальгию, но и на уникальные механики. В игре реализована система SP Battle, в которой гонщики используют Spirit Points — очки духа, определяющие силу воли в заездах.

Tokyo Xtreme Racer вышла в январе в раннем доступе и продолжает набирать популярность, привлекая как фанатов серии, так и новых игроков.