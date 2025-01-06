ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tokyo Xtreme Racer 23.01.2025
Гонки, Автомобили
7.5 15 оценок

Гоночная игра Tokyo Extreme Racer стартует в раннем доступе Steam в конце января

monk70
Новости

Сегодня Genki объявила дату выхода в раннем доступе своей предстоящей аркадной гоночной игры Tokyo Extreme Racer. Игра выйдет в раннем доступе на ПК в Steam 23 января 2025 г.

В письме продюсера, опубликованном на X (ранее Twitter), также объясняется, что разработчики надеются улучшить и развить игру и предоставить еще лучший опыт благодаря отзывам, собранным в период раннего доступа.

Причина, по которой Genki решила сначала выйти на ПК через Steam (вероятно, подразумевая, что игра выйдет на других платформах позже), заключается в том, что разработчики посчитали, что это обеспечит игрокам по всему миру максимальный доступ к игре, а также позволит разработчикам как можно быстрее дорабатывать и улучшать Tokyo Xtreme Racer.

Системные требования

Минимальные

  • Операционная система: Windows 10/11 64-bit
  • Процессор: Intel CoreTM i7-7700
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (VRAM 4 ГБ)
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 12 ГБ SSD
  • Примечания: Настройки графики «Низкие», разрешение: 1920×1080 (рекомендуется).

Рекомендуемые

  • Операционная система: Windows 10/11 64-разрядная
  • Процессор: Intel CoreTM i7-13700
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX3060 (VRAM 8 ГБ) или NVIDIA GeForce RTX4060 (VRAM 8 ГБ)
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 12 ГБ SSD
  • Примечания: Настройки графики «Высокие». Для настройки графики «Ультра» рекомендуется RTX4060 или выше.
5
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
kotasha

Что та рекомендуемы требования они как то задрали, при не самой навороченной графикой.

1