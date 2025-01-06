Гоночная игра Tokyo Extreme Racer стартует в раннем доступе Steam в конце января

Сегодня Genki объявила дату выхода в раннем доступе своей предстоящей аркадной гоночной игры Tokyo Extreme Racer. Игра выйдет в раннем доступе на ПК в Steam 23 января 2025 г.
В письме продюсера, опубликованном на X (ранее Twitter), также объясняется, что разработчики надеются улучшить и развить игру и предоставить еще лучший опыт благодаря отзывам, собранным в период раннего доступа.
Причина, по которой Genki решила сначала выйти на ПК через Steam (вероятно, подразумевая, что игра выйдет на других платформах позже), заключается в том, что разработчики посчитали, что это обеспечит игрокам по всему миру максимальный доступ к игре, а также позволит разработчикам как можно быстрее дорабатывать и улучшать Tokyo Xtreme Racer.
Системные требования
Минимальные
- Операционная система: Windows 10/11 64-bit
- Процессор: Intel CoreTM i7-7700
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (VRAM 4 ГБ)
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 12 ГБ SSD
- Примечания: Настройки графики «Низкие», разрешение: 1920×1080 (рекомендуется).
Рекомендуемые
- Операционная система: Windows 10/11 64-разрядная
- Процессор: Intel CoreTM i7-13700
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX3060 (VRAM 8 ГБ) или NVIDIA GeForce RTX4060 (VRAM 8 ГБ)
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 12 ГБ SSD
- Примечания: Настройки графики «Высокие». Для настройки графики «Ультра» рекомендуется RTX4060 или выше.
Что та рекомендуемы требования они как то задрали, при не самой навороченной графикой.