Гоночная игра Tokyo Extreme Racer стартует в раннем доступе Steam в конце января

Сегодня Genki объявила дату выхода в раннем доступе своей предстоящей аркадной гоночной игры Tokyo Extreme Racer. Игра выйдет в раннем доступе на ПК в Steam 23 января 2025 г.

В письме продюсера, опубликованном на X (ранее Twitter), также объясняется, что разработчики надеются улучшить и развить игру и предоставить еще лучший опыт благодаря отзывам, собранным в период раннего доступа.

Причина, по которой Genki решила сначала выйти на ПК через Steam (вероятно, подразумевая, что игра выйдет на других платформах позже), заключается в том, что разработчики посчитали, что это обеспечит игрокам по всему миру максимальный доступ к игре, а также позволит разработчикам как можно быстрее дорабатывать и улучшать Tokyo Xtreme Racer.

Системные требования

Минимальные

Операционная система: Windows 10/11 64-bit

Процессор: Intel CoreTM i7-7700

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (VRAM 4 ГБ)

DirectX: Версия 12

Накопитель: 12 ГБ SSD

Примечания: Настройки графики «Низкие», разрешение: 1920×1080 (рекомендуется).

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