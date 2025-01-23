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Tokyo Xtreme Racer 23.01.2025
Гонки, Автомобили
7.7 22 оценки

Легендарная серия Tokyo Xtreme Racer вернулась: в раннем доступе уже называют лучшей аркадной гонкой последних лет

IKarasik
Новости

Легендарная гоночная серия Tokyo Xtreme Racer наконец-то получила продолжение, и поклонники в восторге. Игра уже вышла в раннем доступе, и в Steam у неё 96% положительных отзывов.

В основу легли 180 километров реального токийского шоссе, перенесённого в виртуальный мир. На выбор дают 50 японских автомобилей, включая такие легенды, как Toyota AE86 и Nissan Skyline. Все машины можно кастомизировать — как визуально, так и технически.

Графика на Unreal Engine 5 выглядит впечатляюще, и, что немаловажно, игра отлично оптимизирована. А ещё разработчики добавили необычную фишку — гонки с грузовиками, что добавляет немного веселья.

Tokyo Xtreme Racer уже называют лучшей аркадной гонкой за последние годы. Цена в Steam — 1999 рублей, и, судя по отзывам, игра стоит своих денег.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
NargrubWal

Что то дорого для раннего доступа, непонятной аркадной гонки.

1
Raphtallia

Ммм. 2к за ЭТО? Ну камон. Оно-же не выглядит на 2к лол.

1
MаnGo

Я помни 70 лет на дримкасте играл.

0
BewitchingBaron

Глянул в стиме. Геймплейных роликов нет, а по скринам выглядит как клон нфс 10тилетней давности. Чото не побуждает за 2к такое покупать. Может разве что для очень ценителей.

0
Unicorling

На скрине выглядит как какой то лада рейсер клаб

-1
ckott4

а в реальности какой-то nfs underground 2 rtx remix, вообще 2к не стоит, ну это типикал япошки, они о региональных ценах не слышали, это у них, наверное, норм платить 20 баксов за нфс ртх ремикс

0
Omen544

Место на жестком диске требутется 12Гб. Как то ну прям вообще сомнительно, А системки от РТХ 3060 и выше

-1