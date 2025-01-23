Легендарная серия Tokyo Xtreme Racer вернулась: в раннем доступе уже называют лучшей аркадной гонкой последних лет

Легендарная гоночная серия Tokyo Xtreme Racer наконец-то получила продолжение, и поклонники в восторге. Игра уже вышла в раннем доступе, и в Steam у неё 96% положительных отзывов.
В основу легли 180 километров реального токийского шоссе, перенесённого в виртуальный мир. На выбор дают 50 японских автомобилей, включая такие легенды, как Toyota AE86 и Nissan Skyline. Все машины можно кастомизировать — как визуально, так и технически.
Графика на Unreal Engine 5 выглядит впечатляюще, и, что немаловажно, игра отлично оптимизирована. А ещё разработчики добавили необычную фишку — гонки с грузовиками, что добавляет немного веселья.
Tokyo Xtreme Racer уже называют лучшей аркадной гонкой за последние годы. Цена в Steam — 1999 рублей, и, судя по отзывам, игра стоит своих денег.
Что то дорого для раннего доступа, непонятной аркадной гонки.
Ммм. 2к за ЭТО? Ну камон. Оно-же не выглядит на 2к лол.
Я помни 70 лет на дримкасте играл.
Глянул в стиме. Геймплейных роликов нет, а по скринам выглядит как клон нфс 10тилетней давности. Чото не побуждает за 2к такое покупать. Может разве что для очень ценителей.
На скрине выглядит как какой то лада рейсер клаб
а в реальности какой-то nfs underground 2 rtx remix, вообще 2к не стоит, ну это типикал япошки, они о региональных ценах не слышали, это у них, наверное, норм платить 20 баксов за нфс ртх ремикс
Место на жестком диске требутется 12Гб. Как то ну прям вообще сомнительно, А системки от РТХ 3060 и выше