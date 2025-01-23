Легендарная серия Tokyo Xtreme Racer вернулась: в раннем доступе уже называют лучшей аркадной гонкой последних лет

Легендарная гоночная серия Tokyo Xtreme Racer наконец-то получила продолжение, и поклонники в восторге. Игра уже вышла в раннем доступе, и в Steam у неё 96% положительных отзывов.

В основу легли 180 километров реального токийского шоссе, перенесённого в виртуальный мир. На выбор дают 50 японских автомобилей, включая такие легенды, как Toyota AE86 и Nissan Skyline. Все машины можно кастомизировать — как визуально, так и технически.

Графика на Unreal Engine 5 выглядит впечатляюще, и, что немаловажно, игра отлично оптимизирована. А ещё разработчики добавили необычную фишку — гонки с грузовиками, что добавляет немного веселья.

Tokyo Xtreme Racer уже называют лучшей аркадной гонкой за последние годы. Цена в Steam — 1999 рублей, и, судя по отзывам, игра стоит своих денег.