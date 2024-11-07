Представлен тизер новой гоночной игры Tokyo Xtreme Racer

Короткий тизер показывает классические японские автомобили несущиеся по Токийскому скоростному шоссе избегая трафика, это квинтэссенция игр серии Tokyo Xtreme Racer — гоночная игровая франшиза от разработчиков Genki. В серии четыре пронумерованных игры и несколько спин-оффов, в основном игры серии выходили для консолей, но в следующем году новая часть выйдет на ПК в Steam. Уникальность игр Tokyo Xtreme Racer состоит в битвах на шоссе, игрок мигает фарами оппоненту и начинается заезд, у того кто позади уменьшается полоска здоровья как файтинге.