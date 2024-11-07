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Tokyo Xtreme Racer 2025 г.
Гонки, Автомобили
7 3 оценки

Представлен тизер новой гоночной игры Tokyo Xtreme Racer

Pavel Rally
Новости

Короткий тизер показывает классические японские автомобили несущиеся по Токийскому скоростному шоссе избегая трафика, это квинтэссенция игр серии Tokyo Xtreme Racer — гоночная игровая франшиза от разработчиков Genki. В серии четыре пронумерованных игры и несколько спин-оффов, в основном игры серии выходили для консолей, но в следующем году новая часть выйдет на ПК в Steam. Уникальность игр Tokyo Xtreme Racer состоит в битвах на шоссе, игрок мигает фарами оппоненту и начинается заезд, у того кто позади уменьшается полоска здоровья как файтинге.

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