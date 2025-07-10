Tokyo Xtreme Racer получает режим для хардкорщиков - теперь важна каждая капля масла

Genki продолжает активно развивать свою гоночную игру Tokyo Xtreme Racer, находящуюся в раннем доступе. Новое обновление 0.13.0 принесло массу интересных нововведений, способных порадовать как хардкорных фанатов, так и тех, кто просто любит погонять ночью по японским хайвеям.

Главное новшество — введение дополнительного режима с контролем температуры масла и охлаждающей жидкости. Теперь игроки могут включить в настройках «дополнительные правила», при которых придется следить за техническим состоянием машины в реальном времени. Перегрев мотора? Утечка мощности? Всё это может обернуться поражением, если не соблюдать осторожность. Впрочем, за риск предусмотрена награда — победа в гонках с активированным режимом принесет на 50% больше призовых.

Для тех, кто не готов к полному хардкору, предусмотрен «безопасный» режим: система автоматически ограничивает скорость, крутящий момент и другие показатели, снижая риск перегрева. Это отличный вариант для новичков, желающих освоиться с новой системой, не теряя интереса к игре.

Также обновление добавило в игру совместимость с достижениями Steam — пока только в рамках раннего доступа, но со временем список будет расширен. Гонщикам теперь есть за что побороться и вне заездов.

Обновился и гоночный интерфейс. Над тахометром теперь отображаются индикаторы температуры масла и воды, появился полноценный одометр и счётчик пробега — можно отслеживать, сколько «намотал» тот или иной автомобиль. Датчик нитро стал компактнее, а навигация по воздушному потоку — понятнее. Все новые элементы можно включать или отключать в меню настроек по вкусу.

Кроме того, разработчики добавили несколько новых названий номерных знаков, продолжая расширять кастомизацию для настоящих ценителей японской уличной культуры.

Обновление 0.13.0 — это шаг в сторону большей реалистичности и глубины. Tokyo Xtreme Racer медленно, но уверенно превращается в нечто большее, чем просто гоночная игра — в детальный симулятор ночного дрифта, где важен каждый градус и каждый километр.