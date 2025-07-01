ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tokyo Xtreme Racer 23.01.2025
Гонки, Автомобили
8.1 80 оценок

Tokyo Xtreme Racer снова в строю: Genki выходит из кризиса благодаря перезапуску культовой серии

butcher69 butcher69

Японская студия Genki, известная по автосимулятору Tokyo Xtreme Racer, смогла выбраться из многолетнего финансового кризиса благодаря неожиданному успеху перезапуска своей главной франшизы. Согласно отчёту GameBiz, за финансовый год, завершившийся в марте 2025 года, студия показала чистую прибыль в 259 миллионов иен (примерно 1,8 млн долларов США) — это лучший результат компании за последние десять лет.

История Tokyo Xtreme Racer - необычной гоночной серии, в которую вы никогда не играли

Такой скачок выглядит особенно впечатляюще на фоне предыдущих лет: ещё год назад Genki фиксировала убытки — минус 100 миллионов иен. Ситуацию радикально изменила новая версия Tokyo Xtreme Racer 2025, вышедшая в раннем доступе на Steam в январе. Игра быстро набрала популярность и получила рейтинг «Очень положительный» на основе более 11 тысяч отзывов, 94% из которых — положительные.

Перезапуск оказался на удивление удачным: поклонники японской уличной культуры, рост интереса к тюнингу, а также вирусные стримы от популярных VTuber, включая Gawr Gura, помогли игре найти широкую аудиторию — несмотря на то, что это первый релиз серии за 18 лет.

Дополнительно Genki выпустила платформер Devil Road Run! и ритм-игру Uta no Prince-sama ♪ LIVE EMOTION для мобильных устройств, правда, пока только на японском рынке.

Учитывая, что Tokyo Xtreme Racer 2025 останется в раннем доступе до осени, у Genki есть все шансы не просто удержаться на плаву, но и закрепиться в роли одного из лидеров жанра. Возвращение серии стало не просто ностальгическим жестом, а настоящим спасением для студии.

4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий