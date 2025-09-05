Tokyo Xtreme Racer выходит из раннего доступа: полный релиз состоится 25 сентября

Разработчик Genki объявил, что долгожданная гоночная игра Tokyo Xtreme Racer официально выйдет из раннего доступа 25 сентября 2025 года. Релиз состоится на ПК через Steam по цене 49,99 долларов США или 6600 иен.

Игра впервые стала доступна в раннем доступе ещё 23 января и за это время успела собрать внушительное количество отзывов от фанатов. В официальном письме продюсера команда поблагодарила игроков за активное участие в развитии проекта: именно обратная связь помогла сформировать финальную версию Tokyo Xtreme Racer.

Полный релиз привнесёт ряд заметных улучшений:

новые модели автомобилей и детали для тюнинга;

свежая сюжетная глава с новыми соперниками;

ребаланс и оптимизация геймплея на основе отзывов игроков.

Однако некоторые функции придётся подождать. Разработчики решили отложить внедрение системы повтора, сосредоточившись на расширении сюжетного контента. Также команда отказалась от идеи реализации рейтинговых таблиц Steam, объяснив это недостаточной защитой от читеров. Genki считает, что внедрение рейтинга без надёжных мер против нечестной игры нанесёт ущерб общему опыту.

Тем не менее, продюсер заверил, что обещанные функции будут постепенно внедряться в будущих обновлениях.

Tokyo Xtreme Racer уже зарекомендовала себя как один из самых атмосферных гоночных проектов о ночных улицах Токио. Теперь фанаты смогут оценить полноценный релиз и испытать весь спектр впечатлений, над которыми студия работала последние годы.