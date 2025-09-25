Tokyo Xtreme Racer вышла из раннего доступа на ПК. Анонсирована версия для PS5

Компания Genki объявила, что Tokyo Xtreme Racer разрабатывается для PS5, став первой новой игрой серии для PlayStation с 2003 года, когда вышла Tokyo Xtreme Racer 3. Дата выхода версии для PS5 пока не объявлена.

Версия Tokyo Xtreme Racer для ПК вышла 23 января 2025 года в раннем доступе и теперь вышла в виде полноценной игры. Сегодняшний релиз версии 1.0 приносит в игру множество нового контента. Помимо значительно расширенного списка автомобилей, включая Honda и такие легендарные автомобили, как R35 Nissan GT-R и Lexus LFA, был представлен гораздо более глубокий сюжетный режим.

Также сюда вошли существенно переработанное дерево навыков, замена двигателя, несколько дополнительных деталей для тюнинга и функция «Новая игра+», позволяющая начать все заново, сохранив некоторые из полученных вами преимуществ.