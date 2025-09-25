ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tokyo Xtreme Racer 23.01.2025
Гонки, Автомобили
7.8 94 оценки

Tokyo Xtreme Racer вышла из раннего доступа на ПК. Анонсирована версия для PS5

monk70 monk70

Компания Genki объявила, что Tokyo Xtreme Racer разрабатывается для PS5, став первой новой игрой серии для PlayStation с 2003 года, когда вышла Tokyo Xtreme Racer 3. Дата выхода версии для PS5 пока не объявлена.

Версия Tokyo Xtreme Racer для ПК вышла 23 января 2025 года в раннем доступе и теперь вышла в виде полноценной игры. Сегодняшний релиз версии 1.0 приносит в игру множество нового контента. Помимо значительно расширенного списка автомобилей, включая Honda и такие легендарные автомобили, как R35 Nissan GT-R и Lexus LFA, был представлен гораздо более глубокий сюжетный режим.

Также сюда вошли существенно переработанное дерево навыков, замена двигателя, несколько дополнительных деталей для тюнинга и функция «Новая игра+», позволяющая начать все заново, сохранив некоторые из полученных вами преимуществ.

5
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий