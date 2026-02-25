ЧАТ ИГРЫ
Tokyo Xtreme Racer 23.01.2025
Гонки, Автомобили
7.9 111 оценок

В игру про уличные гонки Tokyo Xtreme Racer добавлены новые автомобили, завтра игра выйдет на PlayStation 5

Pavel Rally Pavel Rally

Сегодня вышло крупное бесплатное обновление для ПК версии Tokyo Xtreme Racer, игра посвящена ночным нелегальным заездам по автомагистралям Токио. Основная суть игры заключается в поиске соперников в потоке машин и дуэлях один на один на огромных скоростях. Основные нововведения патча 1.3.0:

Добавлены три автомобиля: Mazda CX-3 ’15, Honda Fit 1.5W ’04, Honda Accord D Euro-R ’02.

Управляемый трафик: игроки могут покупать и водить обычные гражданские машины, такие как фургон Toyota Town Ace Van GL ’05 и грузовик Toyota Dyna ’99.

Режим повторов: добавлена функция просмотра заездов, повторы можно сохранять после гонки и просматривать в Replay Theater в меню гаража.

Добавлена ​​функция выбора музыки: в меню Options появилась вкладка Music Selection, где можно настроить звуковое сопровождение для трех зон: Гаража, Свободного заезда и Битв. Разработчики расширили саундтрек добавив новые композиции, а также оригинальные треки из старых частей серии.

Завтра состоится релиз игры для PlayStation 5.

Комментарии:  6
Giggity

3к за игру которая выглядит как порт с мобилки...

3
Whiskey_40Vol

Это или ФХ6? почему цена почти такая же?

2
Vinzed

она год назад стоила в 2 раза дешевле, когда в раннем доступе была, ну и тут условно одна трасса и чисто драг рейсинг, но игра забавная

1
Pavel Rally Vinzed

Драг рейтинг выглядит по другому, здесь гонки в городском трафике.

Обзор игры.

Vinzed Pavel Rally

ну да, согласен, не то написал

1
Azimut zvuk

Эххх,помню на дримкасте залипал в нее ,на то время крутая игра была!

2