В игру про уличные гонки Tokyo Xtreme Racer добавлены новые автомобили, завтра игра выйдет на PlayStation 5

Сегодня вышло крупное бесплатное обновление для ПК версии Tokyo Xtreme Racer, игра посвящена ночным нелегальным заездам по автомагистралям Токио. Основная суть игры заключается в поиске соперников в потоке машин и дуэлях один на один на огромных скоростях. Основные нововведения патча 1.3.0:

Добавлены три автомобиля: Mazda CX-3 ’15, Honda Fit 1.5W ’04, Honda Accord D Euro-R ’02.

Управляемый трафик: игроки могут покупать и водить обычные гражданские машины, такие как фургон Toyota Town Ace Van GL ’05 и грузовик Toyota Dyna ’99.

Режим повторов: добавлена функция просмотра заездов, повторы можно сохранять после гонки и просматривать в Replay Theater в меню гаража.

Добавлена ​​функция выбора музыки: в меню Options появилась вкладка Music Selection, где можно настроить звуковое сопровождение для трех зон: Гаража, Свободного заезда и Битв. Разработчики расширили саундтрек добавив новые композиции, а также оригинальные треки из старых частей серии.

Завтра состоится релиз игры для PlayStation 5.