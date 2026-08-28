Rainbow Six Tactics будет полностью одиночной игрой без микротранзакций и сетки перемещения

Ubisoft раскрыла новые подробности Rainbow Six Tactics — тактической игры в духе XCOM, представленной на Gamescom 2026. Проект сосредоточится исключительно на одиночном прохождении и, по имеющейся информации, не будет содержать микротранзакций.

Дополнительные сведения появились благодаря MadeByKOOBI, который ознакомился с игрой и её демо-версией. По его словам, в Rainbow Six Tactics не предусмотрен внутриигровой магазин, игровая валюта или другие элементы, приобретаемые за реальные деньги. При этом возможность выпуска платных DLC разработчики не исключали.

Ещё одна важная особенность — отсутствие многопользовательского режима. Несмотря на то что серия Rainbow Six давно ассоциируется прежде всего с соревновательным и кооперативным мультиплеером, Tactics полностью строится вокруг одиночной кампании. Игроку предстоит самостоятельно командовать отрядом операторов и принимать тактические решения во время опасных миссий.

При этом боевая система не будет привязана к привычной для XCOM клеточной сетке. Передвижение персонажей осуществляется свободно, что должно сделать позиционирование более гибким. Игроки также смогут настраивать оружие и экипировку операторов, хотя каждый боец получит только одно основное оружие.

Для любителей более сурового прохождения предусмотрена возможность включить постоянную смерть персонажей. При желании эту механику можно отключить, поэтому игра позволит выбрать между более щадящим и хардкорным вариантом прохождения.

Пока не подтверждено, появятся ли в Rainbow Six Tactics дополнительные операторы из Rainbow Six Siege. По имеющейся информации, на данный момент таких планов нет, хотя их добавление в будущем в рамках DLC не исключается. Цена игры и возможность поддержки модификаций также пока не раскрыты.

На фоне многопользовательской направленности последних крупных проектов серии Rainbow Six Tactics выглядит заметным экспериментом Ubisoft. Отказ от микротранзакций и ставка исключительно на одиночную тактику могут сделать игру особенно интересной для тех, кто давно ждал от Rainbow Six полноценного PvE-проекта с глубоким управлением отрядом.