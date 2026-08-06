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Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier 22.05.2012
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица, Кооператив
8.5 1 419 оценок

Ubisoft бесплатно раздаёт Ghost Recon Future Soldier - игру нужно забрать через Ubisoft Connect

IKarasik IKarasik

Игроки на ПК могут бесплатно получить Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier Standard Edition в рамках временной акции Ubisoft. Шутер доступен для добавления в библиотеку через Ubisoft Connect, однако предложение имеет региональные ограничения и может быть недоступно для некоторых стран.

Ubisoft представила дополнение "Последние обряды" для Ghost Recon Wildlands и анонсировала новую часть Ghost Recon

Раздача продлится до 13 августа 11:00, после чего акция завершится. Обычно стоимость игры составляет $19,99, но сейчас её можно забрать бесплатно.

Ghost Recon: Future Soldier — тактический шутер от третьего лица и седьмая часть серии Ghost Recon. В игре пользователи управляют отрядом элитных бойцов «Призраков», используя передовые технологии, скрытность и командные тактики для выполнения операций в различных горячих точках.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Breakpoint впервые получили максимальную скидку 95%

После активации через Ubisoft Connect игра останется в библиотеке пользователя и будет доступна для загрузки в дальнейшем.

Раздачи и скидки 1
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Комментарии:  19
Ваш комментарий
ya.lex-2490

России не забрать

11
Red Salamandra

Повтор. Хотя бы иногда читай чужие новости.

9
SaintsEagle

зачем писать новость если раздача не доступна в РФ? даже с впн не забрать

9
Цин_Ско

требует ключ активации и правильного подключения. пичалька. но и да хрен с ним.

7
Abarmot90

На современном железе норм.работает игра? Или гемор с запуском как и с Far Cry 3 и Splinter Cell: Blacklist

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОМ