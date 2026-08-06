Ubisoft бесплатно раздаёт Ghost Recon Future Soldier - игру нужно забрать через Ubisoft Connect

Игроки на ПК могут бесплатно получить Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier Standard Edition в рамках временной акции Ubisoft. Шутер доступен для добавления в библиотеку через Ubisoft Connect, однако предложение имеет региональные ограничения и может быть недоступно для некоторых стран.

Раздача продлится до 13 августа 11:00, после чего акция завершится. Обычно стоимость игры составляет $19,99, но сейчас её можно забрать бесплатно.

Ghost Recon: Future Soldier — тактический шутер от третьего лица и седьмая часть серии Ghost Recon. В игре пользователи управляют отрядом элитных бойцов «Призраков», используя передовые технологии, скрытность и командные тактики для выполнения операций в различных горячих точках.

После активации через Ubisoft Connect игра останется в библиотеке пользователя и будет доступна для загрузки в дальнейшем.