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Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 07.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8.4 2 841 оценка

Слух: Ghost Recon Wildlands может получить Definitive Edition, версию для PS5 и новый контент уже в августе

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Пользователи обнаружили сразу несколько возможных намеков на скорый анонс Ghost Recon Wildlands: Definitive Edition. Согласно данным SteamDB, несколько дней назад страница игры в Steam была незаметно обновлена: в магазине появилось новое издание Definitive Edition, в описании которого упоминается выход нового контента в августе. Кроме того, на странице Steam также обнаружили новое изображение, относящееся к этому изданию.

Еще одной причиной для обсуждений стала находка пользователей сабреддита Ghost Recon. Они заметили, что в описании игры в PlayStation Store появилась строка, согласно которой покупатели смогут загрузить как цифровую версию для PlayStation 4, так и версию для PlayStation 5. При этом сама страница игры до сих пор не была обновлена, а PS5 по-прежнему отсутствует в списке поддерживаемых платформ.

Авторы находки также обратили внимание, что ни одна другая игра Ubisoft для PlayStation 4, ранее получившая обновление для PS5, не использует подобную формулировку. Обычно в описании либо кратко упоминается поддержка 60 FPS (как в случае с Assassin's Creed Unity), либо отсутствуют какие-либо упоминания о версии для нового поколения. Пока Ubisoft никак не прокомментировала обнаруженные изменения, поэтому информацию следует воспринимать исключительно как слух.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
QueasyRush

ой, а это что такое? издание УЖЕ вышло и никаких 60 фпс нет, это просто очередной сборник допов https://www.xbox.com/ru-RU/games/store/tom-clancys-ghost-recon-wildlands-definitive-edition/9NT063MBZCBJ/0010

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