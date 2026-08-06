Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Breakpoint впервые получили максимальную скидку 95%

Компания Ubisoft запустила масштабную распродажу, в рамках которой тактические шутеры Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint впервые получили максимальную скидку 95% на базовые издания.

Для игроков, желающих получить полный набор дополнительного контента, также действуют скидки на расширенные версии игр. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – Definitive Edition можно приобрести со скидкой 75% и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition можно приобрести со скидкой 90%. В состав этих изданий входят сезонные пропуски, дополнительные миссии, эксклюзивные предметы и другой бонусный контент.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands вышла в 2017 году и стала первой игрой серии с полностью открытым миром. Игрокам предстоит возглавить элитный отряд «Призраков» и отправиться в Боливию, чтобы уничтожить могущественный наркокартель Санта-Бланка. Проект поддерживает одиночное прохождение с ИИ-напарниками и кооператив на четырёх игроков.

Кроме масштабной распродажи, Ubisoft недавно представила бесплатное дополнение «Последние обряды» (Last Rites) для Ghost Recon Wildlands, приуроченное к 25-летию серии Ghost Recon. Одновременно компания официально подтвердила, что новая часть франшизы уже находится в разработке, однако её полноценный анонс состоится позднее.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, вышедшая в 2019 году, продолжает историю серии и переносит игроков на остров Ауроа, где предстоит противостоять бывшим бойцам спецподразделения «Призраки», объединившимся под командованием полковника Коула Д. Уокера. Игра предлагает большой открытый мир, развитые элементы выживания, кооперативное прохождение и регулярную поддержку дополнительным контентом.