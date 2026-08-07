Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands получила обновления гипервизор-обхода защиты Denuvo в связи с выходом DLC Last Rites

Для Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands вышло обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel. Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим дополнением Last Rites для Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Last Rites — это бесплатное крупное обновление для Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, приуроченное к 25-летию серии Ghost Recon. Оно добавляет новую сюжетную миссию, в которой игрокам предстоит столкнуться с новой угрозой — Ла Льорона, главой опасного культа, движимого жаждой мести. Миссию можно запустить непосредственно из главного меню, причём проходить основную кампанию для её открытия не требуется. Обновление также включает технические улучшения, в том числе поддержку 4K и 60 кадров/с на современных консолях, а также дополнительные возможности кастомизации.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.