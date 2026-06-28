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Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 07.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8.4 2 836 оценок

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands впервые получила гипервизор-обход защиты Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Впервые для Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Стоит отметить, что ПК-версия Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands уже была успешно взломана ранее — тогда защиту Denuvo обошла известная хакерша EMPRESS.

В Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands игрок управляет бойцом элитного подразделения «Призраки», которому предстоит уничтожить наркокартель Санта-Бланка в Боливии. Игра предлагает огромный открытый мир, десятки транспортных средств и возможность проходить миссии как в одиночку, так и в кооперативе. Динамическая смена времени суток и погоды влияет на игровой процесс, а выполнять задания можно как скрытно, используя разведку и засады, так и в открытом бою.

ПК 33
14
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
maclex

Грех такую классику просто не купить со всеми дополнюшками 😊

11
ДЕНИСКА_омск

"Юбидауны" стока лет донят за защиту провальной игры... сказочные...

5
Soft Zechariah
4
RavenW89

похоже это чтоб работало на вин11 25h2. а то от Эмпресс только до 23h2 работает

1
EvgenyDMT

А без него, она не работала что ли..

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