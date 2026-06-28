Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands впервые получила гипервизор-обход защиты Denuvo

Впервые для Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Стоит отметить, что ПК-версия Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands уже была успешно взломана ранее — тогда защиту Denuvo обошла известная хакерша EMPRESS.

В Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands игрок управляет бойцом элитного подразделения «Призраки», которому предстоит уничтожить наркокартель Санта-Бланка в Боливии. Игра предлагает огромный открытый мир, десятки транспортных средств и возможность проходить миссии как в одиночку, так и в кооперативе. Динамическая смена времени суток и погоды влияет на игровой процесс, а выполнять задания можно как скрытно, используя разведку и засады, так и в открытом бою.