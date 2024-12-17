Ubisoft добавила достижения Steam в игры Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Компания Ubisoft добавила достижения Steam в несколько своих игр, включая игры серий Ghost Recon. Раздел событий на соответствующей странице магазина Steam для Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands был обновлён новостью о том, что достижения Steam теперь доступны для этих игр. Также было объявлено, что достижения будут засчитываться за достижения, уже выполненные пользователем в вышеупомянутых играх.

Чтобы разблокировать достижения задним числом, игрокам необходимо будет синхронизировать свои существующие внутриигровые достижения, запустив игру один раз. Это позволит автоматически разблокировать их ранее полученные достижения Uplay Connect в Steam.