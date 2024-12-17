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Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 07.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8.3 2 422 оценки

Ubisoft добавила достижения Steam в игры Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

monk70
Новости

Компания Ubisoft добавила достижения Steam в несколько своих игр, включая игры серий Ghost Recon. Раздел событий на соответствующей странице магазина Steam для Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands был обновлён новостью о том, что достижения Steam теперь доступны для этих игр. Также было объявлено, что достижения будут засчитываться за достижения, уже выполненные пользователем в вышеупомянутых играх.

Чтобы разблокировать достижения задним числом, игрокам необходимо будет синхронизировать свои существующие внутриигровые достижения, запустив игру один раз. Это позволит автоматически разблокировать их ранее полученные достижения Uplay Connect в Steam.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Видимо денег не хватает на новое, вот и попытки продать старое ( хоть Wildlands был хорош )

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JohnTornton

а ничё что они и так разрабатывают новые игры? деньги у них есть

просто наконец то стали добавлять во все игры, о чем их просили

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JohnTornton

добавьте уже в иммортал райсинг феникс

а ещё добавьте во всех принцев персии
и старые сплинтер селлы

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askazanov

Жаль испоганили последнюю...

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