Ubisoft представила дополнение "Последние обряды" для Ghost Recon Wildlands и анонсировала новую часть Ghost Recon

Ubisoft подтвердила, что новая игра Ghost Recon находится в разработке, и выпустила бесплатную сюжетную миссию для Ghost Recon Wildlands под названием «Последние обряды».

Компания подтвердила, что «в течение последних нескольких лет мы создавали следующую главу Ghost Recon», и теперь она готова к закрытому тестированию.

Продюсер Ирина-Габриэла Попа сказала

Мы хотим предложить увлекательный, свежий опыт, который останется верным всему, что определяет Ghost Recon: тактические действия, масштабные операции, правдоподобный военный сюжет и, конечно же, подразделение «Призрак».

С запуском новой программы Ghost Recon Insider Program игроки, зарегистрировавшиеся на официальном сайте, получат ранний доступ к закрытым тестам и смогут оставлять отзывы команде разработчиков.

В «Последних обрядах» игрокам предстоит столкнуться с новой угрозой по имени Ла Льорона в Боливии, «сложным антагонистом» с мрачной предысторией, идущим по пути искупления, но также и мести, а также со своими культистами, Los Penitentes.

Ubisoft также подтвердила, что в Wildlands будет добавлен режим 60 кадров в секунду в разрешении 4K для консолей текущего поколения и ПК, а также другие улучшения и функции игрового процесса.

В честь годовщины серии Ghost Recon Wildlands и Ghost Recon Breakpoint будут доступны бесплатно с 6 по 10 августа, а фанаты смогут получить Ghost Recon: Future Soldier бесплатно на ПК через Ubisoft Connect с 6 по 13 августа.

В сентябре также станет доступен юбилейный набор Ghost Recon Breakpoint, включающий бесплатные предметы, такие как тактическая винтовка M4A1 коричневого цвета, улучшенный шлем Wolf и винтовка Opheis Mk.II Hunter.