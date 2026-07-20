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Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 07.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
8.4 2 846 оценок

Утечка: Ubisoft оптимизирует Ghost Recon Wildlands под текущее поколение консолей и добавит новый контент

Gruz_ Gruz_

Компания Ubisoft продолжает традицию обновления своих классических проектов под актуальные игровые платформы. В сети появилась информация о готовящемся патче для тактического экшена Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Инсайдерские данные указывают на то, что игра получит полноценную оптимизацию для современных консолей, включая поддержку разрешения 4K и стабильные 60 кадров в секунду.

Помимо технических улучшений, разработчики готовят и порцию свежего контента. Внимательные пользователи заметили в Xbox Hub рекламные баннеры, которые раскрыли новую сюжетную миссию под названием Last Rites. Вместе с ней в игру добавят два тематических набора предметов — The Nightfall Protocol и Cold Eye Packs, запланированные к релизу на август этого года.

Утечка также подтверждается изменениями в цифровом магазине Microsoft. Упомянутые дополнения уже были замечены в описании недавно вышедшего издания Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Definitive Edition для Xbox.

Больше подробностей мы, вероятно, узнаем в ближайшие дни или максимум недели

Консоли 31 Слухи 3
14
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
jax baron

а они брейкпоинт переиздать не хотят с оффлайн режимом?

5
askazanov

Учтановить что ли, попытаться поиграть.... А то висит купленная давно за 200 р.

1
TIMetal

PvP режим Ghost War там был классный. Просел онлайн и играть стало невозможно практически.

1
WerGC

правильное решение

stephenBROP

БЕСПЛАТНО. А рокстар даже за деньги не может патч на 60 фпс выпустить. И кто тут контора добра?