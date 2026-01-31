Исчезнувший проект R6: утечка разбудила старые надежды

В сообществе Rainbow Six появился пост, который вызвал волну как ажиотажа, так и споров: пользователь обратился с просьбой «кто‑нибудь, слейте нам сборку Rainbow Six Patriots, чтобы мы могли поиграть » и заявил, что сделал «прорывные открытия» в Patriots, пообещав скорое видео‑разоблачение и подогрел скриншотом меню из игры.

В посте сообщество призывают получить внутреннюю или предрелизную сборку Rainbow Six Patriots (или связанные артефакты разработки) для возможности игры и изучения. Автор утверждает, что нашёл важные находки в коде/ассетах Patriots и скоро опубликует видео с демонстрацией и игровыми фрагментами.

Tom Clancy’s Rainbow 6: Patriots — отменённая видеоигра во франшизе Tom Clancy’s, шутер от первого лица, разрабатывавшийся на студии Ubisoft Montreal (при участии Ubisoft Toronto и Red Storm) и планировавшийся к выпуску компанией Ubisoft.