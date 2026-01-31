ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's Rainbow 6: Patriots игра отменена
Экшен, Шутер, Тактика
8.9 255 оценок

Исчезнувший проект R6: утечка разбудила старые надежды

TheSkoofLord TheSkoofLord

В сообществе Rainbow Six появился пост, который вызвал волну как ажиотажа, так и споров: пользователь обратился с просьбой «кто‑нибудь, слейте нам сборку Rainbow Six Patriots, чтобы мы могли поиграть » и заявил, что сделал «прорывные открытия» в Patriots, пообещав скорое видео‑разоблачение и подогрел скриншотом меню из игры.

В посте сообщество призывают получить внутреннюю или предрелизную сборку Rainbow Six Patriots (или связанные артефакты разработки) для возможности игры и изучения. Автор утверждает, что нашёл важные находки в коде/ассетах Patriots и скоро опубликует видео с демонстрацией и игровыми фрагментами.

Tom Clancy’s Rainbow 6: Patriots — отменённая видеоигра во франшизе Tom Clancy’s, шутер от первого лица, разрабатывавшийся на студии Ubisoft Montreal (при участии Ubisoft Toronto и Red Storm) и планировавшийся к выпуску компанией Ubisoft.

13
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
WerGC

показали замыленное меню и люди на фантазировали

3
Death to the Nazis

Кто то сильно рисковал даже из за такого фото

3
Vad Pvn

ну что ждём, в 13 году выйдет) я помню ждал...))

2
IY1982

И это могло быть синглплеерное продолжение отличных двух частей Вегаса... Какие же ублюдки у руля Юбисофт

djava

Не, они сильно ссыканули на фоне начавшихся тогда терактов. Даже оригинальную Осаду перелопатили из-за какой-то стрельбы в штатах, сделав ставку на разборки между спецназом.