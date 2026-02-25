Ubisoft объявила о выпуске условно-бесплатного шутера Tom Clancy's Rainbow Six Mobile на iOS и Android

Студия Ubisoft Montreal объявила о глобальном запуске Tom Clancy's Rainbow Six Mobile на устройствах под управлением Android и iOS. Игра стала доступна для загрузки 22 февраля 2026 года в 19:00 по московскому времени. Анонсировали игру ещё в 2022 году, а в разработке она была около 6 лет.

Tom Clancy's Rainbow Six Mobile переносит знаменитую формулу Rainbow Six Siege на мобильные устройства, предлагая командные тактические противостояния с акцентом на координацию и стратегическое планирование. На старте доступны два режима — «5 на 5» и «3 на 3». Последний стал центральным элементом первого сезона под названием Operation Sand Wraith.

Бои проходят на ряде карт, знакомых поклонникам серии, включая Bank, Border и Clubhouse. Бои разворачиваются как на открытых локациях, так и внутри зданий с разрушаемыми элементами окружения — стенами, перегородками и перекрытиями. Средняя продолжительность одного матча составляет около 10 минут, что делает игру удобной для коротких игровых сессий.

Игра распространяется по условно-бесплатной модели с внутриигровыми покупками и сезонным контентом, включая новых оперативников и косметические предметы.

Чтобы загрузить Tom Clancy's Rainbow Six Mobile потребуется аккаунт с иностранным App Store или Google Play, поскольку для пользователей из России игра официально недоступна в магазинах приложений. При этом после установки региональные ограничения на запуск не влияют.