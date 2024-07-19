Ubisoft отложила мобильные версии Rainbow Six и The Division

В рамках своего последнего финансового отчета Ubisoft подтвердила, что две игры из серий Tom Clancy's Rainbow Six и The Divsion не будут выпущены к 2025 финансовому году, как изначально планировалось французской компанией.

Ubisoft сообщила, что мобильные игры Rainbow Six Mobile и The Division Resurgence были отложены и больше не будут выпущены к марту 2025 года. Команды разработчиков используют дополнительное время на разработку, чтобы «убедиться, что эти игры оправдают ожидания». Ubisoft добавила, что надеется, что дополнительное время поможет командам «оптимизировать» ключевые показатели эффективности каждой игры «в контексте требовательного, но очень широкого рынка».

Rainbow Six Mobile - это, как следует из названия, мобильная версия популярной серии тактических шутеров от Ubisoft. The Division Resurgence, в свою очередь, представляет собой free-to-play спин-офф известной франшизы.

Отсрочка выхода этих двух игр произошла вскоре после отмены The Division Heartland в рамках реорганизации внутренних ресурсов Ubisoft. The Division 3, однако, остается в работе, как и планировалось.

Rainbow Six Mobile была протестирована в 2022 году путем поэтапного запуска на некоторых рынках в начале этого года, но Ubisoft заявила в марте, что приостановит глобальный запуск игры, чтобы вернуться к работе над «ключевыми» элементами игры. The Division Resurgence также была доступна через региональное тестирование, но компания снова решила потратить больше времени на доработку опыта перед окончательным запуском.