ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's Rainbow Six Mobile 23.02.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.3 38 оценок

Ubisoft закрывает Rainbow Six Mobile: игра просуществует до 15 января 2027 года

KoRnEr KoRnEr

Ubisoft приняла решение закрыть Rainbow Six Mobile — бесплатный шутер, который с 2023 года переносил опыт Rainbow Six Siege на мобильные устройства. В официальном сообщении в соцсетях команда разработчиков назвала это «трудным решением» и подтвердила, что игра останется в сети до 15 января 2027 года.

«Сказать прямо непросто: мы приняли трудное решение о закрытии Rainbow Six Mobile. Игра останется доступной до 15 января 2027 года. Следующий сезон выйдет, как и планировалось, на следующей неделе».

За время существования проект пережил 15 сезонов. Все запланированные выпуски контента будут реализованы, однако свёртывание начнётся в конце года. Разработчики обещают в ближайшие недели поделиться дополнительной информацией, чтобы игроки могли подготовиться к переходу.

Ubisoft заявила, что "мобильные устройства - крупнейшая платформа" после успешного запуска Rainbow Six Mobile
«Начиная с предварительного запуска в 2023 году, вы помогали нам формировать эту игру и создавать это яркое сообщество игроков со всего мира на протяжении 15 сезонов. Мы гордимся страстью, креативностью и преданностью, которые наша команда вложила в игру. Хотя мы гордимся тем, чего достигли вместе, наша команда перейдёт к другим долгосрочным стратегическим проектам».

Rainbow Six Mobile предлагала классическую модель «Атака против защиты» и позволяла выбирать из списка известных оперативников. В конце сентября стартовало партнёрство с PAYDAY Mobile, добавившее в игру косметические предметы. В начале сентября вышел сезон Operation Concrete Impact с новым оператором и режимом.

Закрытие мобильной версии — очередной шаг Ubisoft в пересмотре портфеля проектов. Компания поблагодарила всех, кто играл, и пообещала держать сообщество в курсе дальнейших шагов.

Мобильные 4
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
qDan

Конкорд Мобайл от лягушатников приказал долго жить. Вангую, что ПК версия навернётся не сильно позже, коль любой хацкер может заруинить тысячи учёток, в то время как разработчики заняты лишь выкатыванием всякой гачи.

1
TerryTrix

Следующая на очереди - Call of Duty Mobile от Activision!

И так пока не останеться только Standoff 2! 😁

Big and Fat

Ну юбики уже не первый год себе могилу роют. Игра Вроде не во всех регионах была доступна. Кстати не плохая как для мобилки, оптимизация хорошая. Но видать денег не приносит.