Ubisoft закрывает Rainbow Six Mobile: игра просуществует до 15 января 2027 года

Ubisoft приняла решение закрыть Rainbow Six Mobile — бесплатный шутер, который с 2023 года переносил опыт Rainbow Six Siege на мобильные устройства. В официальном сообщении в соцсетях команда разработчиков назвала это «трудным решением» и подтвердила, что игра останется в сети до 15 января 2027 года.

«Сказать прямо непросто: мы приняли трудное решение о закрытии Rainbow Six Mobile. Игра останется доступной до 15 января 2027 года. Следующий сезон выйдет, как и планировалось, на следующей неделе».

За время существования проект пережил 15 сезонов. Все запланированные выпуски контента будут реализованы, однако свёртывание начнётся в конце года. Разработчики обещают в ближайшие недели поделиться дополнительной информацией, чтобы игроки могли подготовиться к переходу.

«Начиная с предварительного запуска в 2023 году, вы помогали нам формировать эту игру и создавать это яркое сообщество игроков со всего мира на протяжении 15 сезонов. Мы гордимся страстью, креативностью и преданностью, которые наша команда вложила в игру. Хотя мы гордимся тем, чего достигли вместе, наша команда перейдёт к другим долгосрочным стратегическим проектам».

Rainbow Six Mobile предлагала классическую модель «Атака против защиты» и позволяла выбирать из списка известных оперативников. В конце сентября стартовало партнёрство с PAYDAY Mobile, добавившее в игру косметические предметы. В начале сентября вышел сезон Operation Concrete Impact с новым оператором и режимом.

Закрытие мобильной версии — очередной шаг Ubisoft в пересмотре портфеля проектов. Компания поблагодарила всех, кто играл, и пообещала держать сообщество в курсе дальнейших шагов.